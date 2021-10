Tudanca entra en campaña

El secretario general del PSOE de Castilla y León está ensayando y calentando motores para presentar una nueva moción de censura cuando la normativa se lo permita, es decir a partir del 10 de marzo, un año después de la primera intentona que fracasó. No consiguió convencer a tres procuradores, ni siquiera con artimañas poco éticas para quienes, además, presumen de preservar los valores del feminismo estético y del sí es sí y solo el sí vale o para quienes se declaran guardianes de mujeres, como María Montero, a la que ahora defienden acusando de machismo hasta a las propias mujeres, pero son incapaces de condenar comportamientos denigrantes a cambio de apoyos políticos bastante repugnantes.

El jefe de la oposición en Castilla y León lleva tiempo en campaña, prácticamente desde que salió del noqueo tras no conseguir gobernar en Castilla y León, solo que ahora ha apretado el acelerador y se ha unido, como un palmero más, a la descentralización sanchista, que consiste en contentar a los golpistas catalanes, a los “peneuvistas” y a los “bildu-etarras” para que aprueben unos presupuestos que, mucho me temo, serán catastróficos para el resto de España, especialmente para Salamanca. Hoy lo veremos.

Tudanca lleva tres o cuatro días desgañitándose para pedirle a Sánchez Castejón que sea “valiente” en la descentralización del país para “curar la herida de la España vaciada”. Ja, ja, ja. Hay que ser descarado para defender esa patraña que solo busca la vergonzante sumisión a la enésima agresión a la unidad de España.

Más le valdría defender a esta provincia obligando a Renfe, que depende de su querido presidente del Gobierno, a restablecer las conexiones ferroviarias con Madrid que teníamos antes de la pandemia o reivindicar que en los presupuestos se contemplen partidas presupuestarias para terminar de una vez por todas la electrificación hasta la frontera con Portugal, el acondicionamiento de los accesos a la ciudad por las carreteras nacionales o el arreglo de la peligrosa rotonda de Buenos Aires, cuyo proyecto duerme en el cajón de los sueños desde hace varios años.

No queremos que nos traigan dos instituciones o las que sean, de nombres rimbombantes y escasa repercusión económica o de empleo, que solo servirán para intentar tapar la miserable entrega a los secesionistas que quieren resquebrajar la unidad de la nación española. No, nosotros lo que queremos son rebajas impositivas o inversiones en infraestructuras. En definitiva, queremos que sea atractiva la España rural para que los ciudadanos tengan un acicate más para emprender aquí y no en las grandes ciudades. Nosotros, señor Tudanca, no queremos que hinque la rodilla ante Sánchez Castejón pidiéndole bobadas, queremos que le diga a su amigo que la ley de la vivienda, por ejemplo, que aprobará para contentar a sus socios comunistas, es una barbaridad que va contra el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución española o que le exija al presidente que modifique la ley para que no tengan más derechos los “okupas” que el pobre ciudadano que tiene una segunda vivienda ganada honradamente con su trabajo.

Ya sabemos que no lo hará, porque está de meritorio para que Sánchez no lo fulmine. La campaña para preparar una segunda moción de censura puede ser su salvación, pero para que prospere tendrá que conseguir dos votos más de los de ciudadanos y el de los leonesistas, porque el de la tránsfuga María Montero ya lo tiene asegurado. Lamentablemente en política vale todo, hasta lo más perverso y obsceno, para conseguir comprar voluntades.

A la pobre tránsfuga la han mandado a hacerle publicidad y propaganda a Luis Tudanca, pero Montero tiene ya poco crédito después de haber incumplido las normas que ella misma firmó. Dejó el partido, pero sigue ocupando un escaño que le reporta beneficios económicos.