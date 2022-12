Traiciones en la niebla

Ahora sí que estamos a las puertas del invierno pero, como dice mi buena amiga Elena, lo que se avecina no es el invierno, sino el infierno.Las nieblas se han apoderado del territorio patrio y mientras el pueblo no ve más allá de sus narices, me refiero a estar centrado en futbol y mundial, el Gobierno amparado en la niebla, hace de las suyas. Es una traición más lo que están haciendo, pero la anestesia en la que habitamos los españoles, nos impide hacer una crítica verdadera y constructiva de la situación del país. Este ojo que observa no puede comprender cómo estamos permitiendo un ataque frontal contra la futura integridad del Estado. Porque el que la hace una vez, repetirá y otros imitarán. El jueves, mientras España jugaba contra Japón y sin un ministro del gobierno presente, a velocidad de crucero con nocturnidad, alevosía y copiando al dictador, se usó el opio del pueblo, el futbol, para la tramitación de la proposición de ley orgánica y derogar el delito de sedición sustituyéndolo por otro de desórdenes públicos agravados. Una semana después de que el Congreso debatiera la toma en consideración de esta iniciativa, registrada por PSOE y Unidas Podemos hace 20 días, el texto ha dado un paso más en su tramitación, sorteando las enmiendas de PP, Vox, Cs, Junts y la CUP. Pero...la celeridad y prisa imprimida a esta norma para que sea aprobada antes de final de año, no queda ahí. Los grupos tendrán solo hasta el viernes de la próxima semana para registrar las enmiendas parciales, como una posible modificación del delito. Mi pregunta es ¿dónde está el PSOE de verdad? Siempre he admirado a los que, independientemente de su ideología política, son gente coherente en intenciones y hechos.

Toda mi vida me he relacionado con personas de muy diferente registro y de las que me considero amiga, porque cada uno en su idea, respetaba al otro y por supuesto en la mesa de debate jamás entraban conceptos como el de unidad de Estado. Cuando ETA socavaba los pilares de España, el PSOE fue uno de los mayores defensores de la unidad en contra del separatismo y de la desintegración de nuestra nación. Perdieron importantes militantes en ello, pero nunca se rindieron. ¿Dónde están los hombres y mujeres de aquellos tiempos? Está claro que desde la oposición no pueden hacer nada, porque como ven, después de lo ocurrido ni tiempo legal van a tener. Y me pregunto ¿ustedes, los socialistas de verdad, los pensadores y referentes de la izquierda que enamoró a una nación, cómo no dicen nada? No puedo creer que se hayan quedado secos de pensamiento, palabra, obra y sean los artífices perfectos de la más tremenda omisión. Y mientras tanto las luces de Navidad de nuestra ciudad sólo son bombillas y color, sin ningún motivo religioso, solo indican que hay que comprar... Una pena.