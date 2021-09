‘Teo’ García Egea: ¡Expulsa a Montoro!

¡Anda que si ahora tengo que cambiar mi opinión sobre ‘Teo’ García Egea! Entono el “mea culpa”. Ya no me parece tan malo como antes. Y es que se ha producido un milagro. Por primera vez alguien del PP ha reconocido lo que era un secreto a voces. Y ese alguien ha sido el murciano secretario general de los populares. El pasado fin de semana se soltó la melena y en una entrevista dijo lo siguiente: “El PP tenía un debe, las promesas incumplidas en 2011. Eso no puede volver a pasar”. Loado sea ‘Teo’. Después de leer esas afirmaciones me siento como se debió sentir Saulo, más tarde San Pablo, camino de Damasco, cuando se cayó del caballo, aunque un servidor se ha caído, como mucho, del burro, noble animal donde los haya.

Y es que el todopoderoso secretario general del PP ha puesto el dedo en la llaga. El PP incumplió en 2011 y 2012 unas cuantas de las promesas que había hecho en la campaña electoral. La más importante de todas ellas fue que bajarían los impuestos. No solo no hicieron eso, sino que en dos tandas consecutivas aprobaron y pusieron en marcha las dos subidas de impuestos más importantes desde que llegó la democracia. Y no contentos con ello sacaron a Cristóbal Montoro y a su risa floja a explicarlo en las comparecencias posteriores a los consejos de ministros en los que se tomaron esas decisiones. La risa del entonces ministro de Hacienda se quedó grabada en la memoria de muchos españoles, bastantes de ellos votantes del PP, y hoy todavía se acuerdan. Esos “impuestazos” y, sobre todo, esas risitas de Montoro, terminaron pasando factura en términos electorales al PP. Vale que cuando Rajoy llegó a La Moncloa se encontró con una situación económica mucho peor que la esperada. Vale que tuviera que hacer lo contrario de lo que había prometido. Pero, llegados a este punto, se imponía haber explicado las medidas, comenzando por pedir perdón, una y mil veces, por faltar a su palabra, y, además, haber quitado de en medio la sonrisa de Montoro.

Lo más próximo a esa explicación del incumplimiento de las promesas lo ha hecho ahora, casi diez años después, ‘Teo’, como le llaman sus íntimos. Pero se ha quedado a mitad de camino. Además de reconocer que “el PP tenía un debe, las promesas incumplidas en 2011” y de su propósito de la enmienda, “eso no puede volver a pasar”, debería haber pedido perdón y entonado el “mea culpa”. Me ahorro la penitencia, porque esa la tuvieron en las urnas, pero lo del perdón se me antoja imprescindible y necesario. Y, ya como gesto de autoridad, y suponiendo que Montoro siga siendo afiliado al PP, debería incoar un expediente disciplinario y expulsarlo directamente por haber incumplido lo prometido y por reírse de los ciudadanos. Si ‘Teo’ hace eso, soy capaz de pedirle una cita para comer el día de San Valentín.