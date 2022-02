Tenorios para Castilla

Nunca los castellanos y leoneses hemos sido tan importantes, tan cortejados. Para seducir Castilla desembarcan diariamente Tenorios de opereta en este olvidado rincón de la patria, lleno de despoblados, donde el sol – para Unamuno -, tiene su cuna, su santuario y su sepulcro. Llegan en campaña ministros que nunca vinieron, cuyos presupuestos nos han maltratado, y ahora prometen invertir millones y ubicar instituciones del Estado. Al tiempo, contestan en las Cortes preguntas cariñosas de sus esbirros, ¡todas de Castilla y León!, para lucirse. Y es que éramos “zona nacional” regida desde hace más de treinta años por el centro derecha y ahora es clave para el sanchismo. Perdidas por el trilero Galicia y Madrid, perder Castilla y León, y seguramente Andalucía, sería el “adiós sinvergüenza, sal de Moncloa antes de acabar con España”.

Solo hay tres posibles presidentes de la Comunidad: Tudanca, Gallardo y Mañueco. A Igea lo descarto, porque puede que no obtenga ni su escaño. Me recuerda al náufrago de Forges, solitario en un islote. Y eludo al podemita de la larga melena y barba lacia, porque el cielo de Castilla está demasiado alto para asaltarlo. (Tampoco me molesto en comentar la bochornosa encuesta del CIS del caradura de Tezanos).

Tudanca (PSOE) no es que sea un pan sin sal, un cascari-blando, al que se va a comer vivo esa vértiga zamorana (Ana Sánchez) que ahora le escolta. Es que es un simple satélite de Pedro Sánchez y provoca a unos la náusea y a otros la risa, cuando afirma sin avergonzarse que “los socialistas cumplimos la palabra” (¡¡¡). Promete imposibles y mientras tanto vende la “Castilla en escombros” de Julio Senador; los viejos lugareños con moscas en la bragueta de Cela; la despoblación... Todo ello, naturalmente, culpa de Mañueco y del PP. García Gallardo (VOX) es políticamente virgen y aunque conduzca velozmente, adelantando – como Vittorio Gassman en “Il sorpasso” -, sus huestes lograrán un subidón, pero serán terceros. A Mañueco (PP) le quedan tres días para ganarse definitivamente a los “castellanos de alma, / labrados como la tierra/ y airosos como las alas” (Miguel Hernández). Sin estridencias, con moderación y sobrada experiencia en todos los niveles: alcalde y presidente de la Diputación de Salamanca, consejero autonómico, y presidente. ¿Hace falta decir que, además de salmantino, es sin duda alguna, el más preparado, el mejor de los candidatos? Eso sí, seguramente tendrá que celebrar San Valentín musitándole a VOX, “hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana”. A todos los que atacan al PP temiendo ese pacto que les dejaría sin gobierno, les repito lo que he oído en una radio que dijo ayer Isabel Díaz Ayuso: “Preferimos pactar con Ortega Lara que con sus secuestradores”. ¡Definitivo!