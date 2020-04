Nos queda una temporada larga para aprender a convivir con el virus. Habrá que acostumbrarse a este confinamiento que debemos cumplir a rajatabla por el bien de todos, y del que estamos obligados a grabarnos a fuego que cada día que pasa es un día menos de encierro, dure lo que dure. No tendremos más remedio que aceptar la preocupante aritmética de las víctimas, que no avanza más gracias a la heroica defensa que de ellos hacen en los hospitales tantos buenos profesionales. Con inmenso dolor, asumiremos el maldito goteo de fallecidos; el mayor tributo que se lleva la pandemia.

Nuestro mundo ha cambiado drásticamente. Tardará en volver a ser lo que era. Ya lo dije en este mismo lugar: en este contexto tan hostil, la unidad de todos cuantos podamos ayudar —aunque sólo sea quedándonos en casa— es absoluta e inexcusablemente prioritaria. A las ocho de la tarde, aplaudimos cada día a quienes nos cuidan; pero, a modo de mantra colectivo que nos reconforta, también nos aplaudimos sin querer a nosotros mismos, a nuestra capacidad de resistencia y al deseo innato de supervivencia.

Porque son y serán los científicos quienes aporten las claves para salir de esta pesadilla, a los políticos les queda encomendada la grave tarea de remover cualquier obstáculo que dificulte su trabajo. En una situación tan excepcional, a todos esos políticos debemos exigirles cordura, diálogo e integración en el marco estrictamente constitucional. De la subsanación de errores entre todos, en cada ámbito de competencia, puede depender la vida y el sufrimiento de muchas personas. No es el momento de egos, sino de trabajar juntos. Y a los medios, como conducto de toda esa información que circula, les corresponde también la trascendental misión de evitar que el natural miedo de la ciudadanía a la enfermedad y a lo que nos depare el futuro se transforme en crispación; de no echar gasolina al fuego, convirtiendo la sagrada misión de informar en un vulgar abrevadero de hooligans en busca de likes en las redes sociales.

No seremos como éramos, porque no hay ser sensible que resulte inmune a tanto dolor. Pero esta desdichada experiencia es también una inmensa lección de la que todos estamos obligados a aprender. No, no volveremos a vivir como vivíamos ni a ser como éramos. Seremos necesariamente mejores.