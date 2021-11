Suspiros por España

Imaginamos por un momento que el Tribunal Constitucional o el órgano similar de cualquier Estado miembro de la Unión Europea (UE) sentencia que varias de las medidas adoptadas por el Gobierno de turno van contra la Constitución o la norma más importante de ese país. Tengo pocas dudas de que el Ejecutivo en cuestión caería en pocas horas. Salvo en España, donde ha sucedido eso y aquí paz y después gloria, porque Pedro Sánchez y su equipo siguen ahí. He dejado pasar a propósito algunas semanas desde que el Tribunal Constitucional de nuestro país ha sentenciado que los Estados de Alarma aprobados y aplicados por Pedro Sánchez no eran conforme a la ley, para ver si sucedía algo y...nada, aquí no ha pasado nada: el más alto tribunal sentencia que Sánchez y su Gobierno se ha saltado a la torera el ordenamiento vigente y, como si nada. Me parece inconcebible, pero ha sucedido y no solo con lo del Estado de Alarma. ¡Ay, ay, suspiros...!

Sube y sube y sube el precio de la luz, que nos afecta a todos, consumidores de a pie, empresas y autónomos. El presidente del Gobierno sale a la palestra y promete que antes de que acabe el año el coste de la electricidad estará en los mismos niveles que a finales de 2020. Es verdad que todavía faltan treinta días para que se cumpla el plazo, pero todo apunta a que la luz nos va a costar bastante más que doce meses antes, y aquí tampoco pasa nada. Llevamos cerca de año y medio desde que la UE aprobó su Plan de Reconstrucción, o como se denomine, para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. También han pasado cerca de dieciocho meses desde que sus ministros recibieron a Pedro Sánchez en la escalinata del Palacio de la Moncloa con una fuerte ovación y que solo faltaron los gritos de “torero, torero” y un pasodoble para llevar en voladas al Jefe hasta la sala donde se reúne el Gobierno. Y, a fecha de hoy, no conozco a un solo empresario o autónomo que haya recibido un solo euro del dinero de la Unión Europea (UE). No digo yo que no hayan llegado parte de los fondos, solo insisto en que no conozco a un solo beneficiario. ¡Ay, ay, suspiros....!

La situación económica no es tan boyante como nos la quieren pintar desde el entorno gubernamental; la negociación presupuestaria nos depara una sorpresa tras otra en forma de concesiones a nacionalistas e independentistas; cada vez son más los colectivos que salen a las carreteras, calles y plazas para protestar por lo que sea; la inflación ha venido para quedarse durante bastante más tiempo del que en un principio podía parecer; el sistema de pensiones es a todas luces insostenible y necesita medidas ya. Y así suma y sigue. Menos mal que vienen los puentes y la Navidad, pensarán muchos.... ¡Ay, ay, suspiros... por España!