En memoria de Jean Claude

Carrière, otro menos...

Quería escribir... No, no, vuelvo a empezar. Necesito escribir en positivo, sobre un mundo que no sé si existe aún, pero que muchos hemos vivido; es más, parafraseando el título del libro de Marcos Ordóñez sobre Ava Gardner y sus años en España, en el mundo que nos hemos bebido la vida entre canciones, playas y guerras en papel hasta que la CNN empezó a narrarlas en directo.

No es nostalgia, porque ese mundo feliz y libre, incluso entre guerras y miserias, está aún dibujado en nuestras retinas y ahormado en nuestro corazón, como las aventuras, el cine, las hojas de los libros, y hasta la vida eterna que aquel mundo regalaba como ilusión.

Y estábamos deambulando por las mazmorras de la política y del coronavirus, desnutridos de futuro y ya con pocas fuerzas, cuando apareció Tom Brady y su arrolladora y personalísima victoria en la 55 Superbowl, la gran final de fútbol americano que se celebra cada enero. Recordé mis tiempos como pionero de la información sobre esa gran final, allá por los 80, cuando el gran Joe Montana y los “Cuarenta y Nueve” de San Francisco reinaban en el olimpo de la NFL.

El espíritu de Brady, su triunfo al frente de los Bucaneros de Tampa, me devolvió al mundo luminoso que se apagó con el colapso de las Torres Gemelas el 11-S. Aquella América soñadora se reconstruía para mí con el triunfo del veterano “quarterback” (siete “tazones” en sus vitrinas) que, con 43 años, rompía todas las lógicas de un deporte que a los 30 años ya te ha desechado. Brady representa de nuevo esa América ganadora, porque el mundo necesita un líder global -y EEUU mejor que China, ¿no? -, como España necesita uno carismático y honorable... No podemos seguir a la deriva en manos de botarates y liberticidas que sólo han sabido encerrarnos, condenados a no tener ilusión, aunque lo llamen eufemísticamente confinamiento. Seamos Brady y volvamos a ganar. Nos espere o no Giselle en casa.