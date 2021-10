Sánchez engrandece a Ayuso contra Casado

PEDRO Sánchez ha “metido un viaje” a la Comunidad de Madrid en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, si se compara, por ejemplo, con la asignación de Cataluña. Pedro Sánchez pretende “meter otro viaje” a Madrid con eso de la descentralización de organismos, algo que, hoy por hoy, y, se mire como se mire, parece más utópico que real, salvo para los que sean de nueva creación. Visto lo anterior, cabe preguntarse si el actual inquilino de La Moncloa está en sus cabales políticas. Y es que, con estas medidas antes citadas, difícilmente va a conseguir aumentar la cosecha de votos en la Comunidad de Madrid, incluida la capital. Esa es la conclusión que parece más obvia. Pero luego hay otras dos conclusiones que están más en la trastienda y que, conociendo lo que conocemos del carácter y las patologías de Sánchez, no hay que descartar.

La primera se refiere a sus correligionarios socialistas madrileños. La Federación Socialista Madrileña (FSM) ha sido históricamente una jaula de grillos, que ha vivido en un permanente guirigay. Ahora pasa, no tres cuartos de lo mismo, sino los cuatro cuartos. Pero también es verdad que, por lo menos de momento, Pedro Sánchez no la controla. Insisto en lo de por el momento. Por otro lado, el presidente del Gobierno, vistos los últimos resultados de las elecciones de mayo, parece que va a tener muy pocas posibilidades de gobernar en la comunidad presidida por Ayuso. Así que debe haber pensado que “cuanto peor, mejor”: que todo vaya mal para los socialistas, con el fin de acudir en un plazo no muy lejano de tiempo en calidad de salvador-dictador de los colegas madrileños y hacerse con el control de la FSM. “De perdidos al río”, debe haber pensado.

Y luego llegamos a la segunda conclusión, que es la más interesante y maquiavélica, la mollar, ahora que estamos en tiempo de granadas, y ésta es su mejor variedad. ¡Qué duda cabe que con estas medidas, que en Madrid se consideran discriminatorias, Pedro Sánchez está contribuyendo a agrandar la figura de Isabel Díaz Ayuso y a hacerla más fuerte! Al principio del recorrido político de esta última, el desprecio de La Moncloa contribuyó a dar cancha a la que consideraban “niña Isabel”. La transformaron en una mujer hecha y derecha desde el punto de vista político. Y ahora parece que siguen empeñados en engrandecerla todavía más. Habrá que sospechar y ponerse en “modo retranca”. Puede que desde la óptica de Sánchez y compañía, que nos han presentado unas cuentas para 2022 que son más bien un cuento, engrandeciendo a Isabel Díaz Ayuso, estén intentando fomentar la división interna en el PP, que ya tiene en ella una figura que hace sombra a Pablo Casado y a Teodoro García Egea. ¿Están jugando Sánchez y los suyos a eso? Puede que sea muy rebuscado, pero yo no lo descartaría. ¿Acaso no se puede esperar eso, y más, del actual inquilino de La Moncloa?