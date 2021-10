Palencia, teatro principal, junio de 1977. Mitin de UCD con debut del número uno de la lista para el Congreso, Fernando Álvarez de Miranda, leyenda de la democracia cristiana, que estuvo en el “Contubernio de Munich” contra el franquismo, y confinado a su regreso en Fuerteventura, “la guapa” de Unamuno. El bueno de Fernando toma la palabra: “¡Queridos palestinos!”. Fue la primera metedura de pata formal de las que coleccionó el que luego fue despistado y conciliador presidente del Congreso. Emulaba a otro antiguo presidente que dio un turno: “El Señor Palabra tiene la valparda”, sin que por las carcajadas del hemiciclo el diputado Valparda pudiera hacer uso de la palabra. En Salamanca pasó algo peor con un alto cargo de la Junta, dirigiéndose a la multitud en Villarino de los Aires: “¡Queridos amigos de Fermoselle...!” ...Lo más suave que se oyó del mocerío fue ¡hijo de puta! (la preferencia en el odio de los villarinenses - después de Pereña -, es ese pueblo de Zamora).

Viene esto a cuento de la Convención del PP, en que la figura ha sido un palentino, Casado, y donde también ha brillado otro medio palentino, Fernández, don Alfonso, presidente de la Junta de Castilla y León. Recibió efusivos abrazos del líder nacional, y de Díaz Ayuso, en silla inmediata. No añado Mañueco, porque los Fernández Nieto, José María (farmacéutico y excelente poeta), y su hermano Marcelo (padre de Alfonso), dominico y luego jurista e importante político, nacieron en Mazariegos de Campos, provincia de Palencia, “Dios te salve, granero de España”, dice su himno. Ha tenido una presencia destacada, porque sin los votos de esta Comunidad Autónoma - “zona nacional”, que él controla -, el PP no podrá reconquistar nunca Moncloa. Aunque él no me quiera, reconozco que ha llegado a ser un buen profesional de la política, entre otras cosas, porque no mete la pata (ni la mano). Y si Casado y su equipo aguantan sin errores graves el relanzamiento que ha supuesto la Convención, el tiempo que resta para echar a Sánchez, tienen garantizada una buena cosecha.

La portavoz del PSOE regional y de Tudanca, discrepa, claro. Afirma que Mañueco ha ido de “palmero” (y no precisamente del que “sube a la palma y dile a la palmerita...”, de la isla asolada). Doña Ana Sánchez es zamorana, licenciada en derecho por nuestra Universidad y políticamente volcánica. ¿Pero a qué coño cree que se va a un congreso de un partido? ¿A silbar al líder? Ella, que saca punta a un bolígrafo, y saca matrícula en sectarismo, debería recordar su entusiasmo aplaudiendo al impresentable Sánchez. El lleno y los aplausos de Valencia han escocido al sanchismo, porque son el prólogo de su desahucio. Opino.