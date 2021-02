No, no es el nombre de un ferry que surca el Mediterráneo, ni el de un “Boeing” de Pepe Halcón o el de un hospital de Badajoz, la princesa Leonor es MI princesita, pero no sólo mía, también es la suya, y la de su vecino, y la de los chaqueteros y lameculos del PP y del PSOE, y por supuesto de los parásitos liberticidas de Podemos. La princesa Leonor no es mi princesita porque yo sea monárquico, que lo soy -y a mucha honra-, sino que es la princesa heredera de TODOS, nos guste o no, porque así lo dice el Estado que nos hemos dado: una monarquía parlamentaria sancionada por la Constitución de una de las democracias, que aunque joven y trufada de corruptos, analfabetos y sinvergüenzas, es de las más saludables del mundo. Y como ciudadano español, mi país es mi orgullo, a pesar de que ahora mismo España me produzca vómitos y unas infinitas ganas de partirle la cara a tanto gañán hijo de puta como anda suelto sin bozal ni correa.

Lo que ha hecho la izquierda, lo que vienen haciendo estos comunistas-fascistas-nazis-terroristas (que me da igual, que me da lo mismo) contra el Estado y en particular contra la Jefatura del Estado, no tiene nombre, y la penúltima es cargar contra la necesaria formación de la heredera al trono de España. Hay que ser gilipollas, hay que ser rastreros; semejantes ladrones y babosos puestos a dedo por sus amigachos, semejantes “poligoneras” aupadas por sus queridos, ricos en machismo, caspa y caradura, dando lecciones y exigiendo el fin de la legalidad... y de la libertad, ¿pero qué es esto, qué está pasando, qué sociedad de mierda pretendemos?

Que la princesa se forme no es que me parezca bien o mal, es que lo exijo, es mi futuro; y lo exijo como monárquico o como republicano, pues vivo en el Reino de España y es lo que tengo que respetar. España es lo que es -y lo que ha sido-, no lo que queremos que sea, no lo que nos gustaría que fuera, a ver si nos vamos enterando de que hay que acatar las reglas, de que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento, mis queridos ignorantes.

Y quiero para Leonor la mejor de las educaciones, no me conformo con que haga un módulo de Automoción y ni siquiera lo termine... Es un debate que me escandaliza, propio de una sociedad enferma, en la que cuatro chupópteros desmadejados están imponiendo su discurso de odio y sus pingües intereses pijo-estalinistas... Es la delirante historia de como de la “gauche divine” pasamos a la “beautiful people” y así hasta llegar a esta orgía de retrasados mentales con chofer y niñeras con categoría de subsecretarias de Estado.