“Potrico”, de El Pilar

No es el hijo de una yegua, sino un cinqueño de imponente trapío, parido por la vaca “Potrica”, fecundada por el semental “Renacuero”, de la ganadería charra de Pilar y Moisés Fraile, origen Raboso. El lunes lo lidiaron, derrochó bravura, y fue indultado. Ya está en el Puerto de la Calderilla. “Fue un espectáculo”, me confiesa complacido el ganadero, “el toro más bravo que he criado”. Las crónicas cuentan que el resto de la corrida salió también extraordinaria. Fue en Astorga, donde las famosas mantecadas. Los elogios me han traído el aroma de una crónica inolvidable de Díaz Cañabate, “Las rosquillas de la verdadera tía Javiera”, sobre la corrida en las Ventas del día de San Isidro de 1961. Pero no me he atrevido a titular “Las mantecadas de Astorga”.

Contó “El Cañas” que la famosa rosquillera estaba en la plaza con su cesta repartiendo dulces, mientras “El Viti”- que le “engatusó” -, lidiaba el toro de su alternativa, de una “gran corrida de Don Alipio bañada en azúcar”. Santiago le administró “tres naturales impresionantes...de un temple que pudiéramos llamar salmantino”. Sus derechazos al sexto volvieron a encandilarle, porque fue “el verdadero temple de las rosquillas” famosas. Algún confitero astorgano debió repartir el lunes mantecadas, porque salieron seis toros soñados, azúcar moreno.

Vi la corrida (destinada a Madrid) en el campo, amparado en la hospitalidad del matrimonio ganadero y sus hijos, antes de una tienta con vaquillas de lujo, y de compartir un delicioso estofado de rabo de toro. He vivido tanto que traté al abuelo y patriarca Lorenzo -El Tío Botín-, con atuendo serrano, en el bufete de mi padre, de quien fue fidelísimo cliente; conocí a sus padres; he compartido amistad - y devoción al Nazareno de San Julián -con esos formidables ganaderos que son los hermanos Fraile; y conozco a sus hijos y nietos. ¡Cinco generaciones!

Como me hubiera gustado comentar algunas imágenes de la corrida, ante una caña, en el Casino o el “Plus”, con el bueno de Pepe Pedreira, taurino de postín. Pero se nos fue el mismo día. Espérame allí, notario, pero sin prisas, ¿eh?, sin prisas, que quiero endulzarme esta puta vida con rosquillas, mantecadas, perrunillas, y seguir paladeando en esta bendita tierra nuestra, las amistades y la bravura.