No existe la sociedad perfecta. La que tenemos vive a años luz de la perfección, desde el destrozo al medioambiente, hasta las guerras —que no es una— en el mundo. Hay cientos de situaciones que los dirigentes deberían tratar de solucionar, por eso me cuesta pensar que ninguno de ellos esté puesto a la tarea, aunque escuchándoles da miedo imaginar qué será de nosotros, a medio plazo.

Si los jóvenes se nos van, si tratan de herirse o quitarse la vida, será porque no somos capaces de ofrecerles un mundo vivible y porque su visión del que estamos destrozando entre todos no les da para construirse mentalmente un futuro objetivamente motivador. Pero se ve que los que pensamos en estas cosas somos raros, porque lo importante que es que el ayuntamiento haya invertido treinta y seis mil euros, que analizados desde el marketing han obtenido un ROI sobradamente demostrable; que un indeseable haya engañado para colocarse en el consistorio, cuyo engaño pagará como merece, seguro; que si van a caer del cielo quince mil o solo mil millones de unos inversores que han venido a conocer la ciudad, que ya nos viene bien que sepan por ahí fuera que existimos como oportunidad de negocio y de inversión.

Señoras y señores de lo público, tenemos problemas de suficiente gravedad como para que sigan enredados en sus cuitas. Es imposible defender acto alguno de violencia de los muchos que estamos viendo llevar a cabo por la sociedad civil, pero todos ellos responden a la misma brecha: el descontento con la política. Yo que ustedes no prendería la mecha.

Nuestra política me recuerda al Scalextric: en una pista, las peleas en torno al interés legítimo de cada partido por gobernar, mientras que en la otra, las relaciones con el entorno, desde los medios tradicionales hasta esos rincones de la nueva comunicación que suponen las redes sociales. Y pareciera que las decisiones de cuestiones tan importantes como las que vemos surgir y resurgir cada día, que revelan datos que anuncian situaciones de mayor enjundia, se tomaran en esos dos ámbitos. Tremendo.

Sirvan de ejemplo el retroceso continuo y sistemático de la población salmantina y charra y el incremento de las cifras de suicidios e intentos de suicidios, especialmente entre los más jóvenes. Entiendo que el germen común está en la falta de oportunidades, de un futuro que, si no garantice, deje entrever un mínimo de luz al final del camino de esfuerzo que supone la formación necesaria, para salir al mercado laboral en unas condiciones suficientes. Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayor tasa de cuadros depresivos, en España, así que estaremos atentos a las conclusiones del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil que tendrá lugar esta semana en Salamanca. Ahora hace falta que lo estén también quienes pueden poner los medios necesarios para que esta situación mejore.