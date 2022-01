Planas: ni muuu, ni beee, ni grrr, ni pío, ni kikirikí

GARZÓN ha dado la nota con sus declaraciones sobre la ganadería y la producción de carne en España, mientras el ministro más directamente afectado por las mismas, el de Agricultura, Luis Planas, ha permanecido en silencio y ha continuado poniéndose de perfil, algo habitual en él a lo largo de su dilatada carrera política. Planas no ha dicho ni “muuu”; tampoco “beee”, ni “grrr”, ni “oinc”; vamos, que no ha soltado ni un “pío, pío” y menos un kikirikí. Él, entre cuyas misiones se supone que figura defender al sector agrario y al campo español ante sus compañeros del Ejecutivo, se ha mantenido en silencio a pesar de los días transcurridos. Ninguna sorpresa, por otra parte, si se analiza su historial, antes de llegar a ministro y, especialmente, desde que lo es. Así, de entrada, y sin citar todos los hitos de su pose característica consistente en ponerse de perfil, destaca uno con el que ya apuntaba maneras desde el principio: el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación fue el único de todos los departamentos que no contó una Secretaría de Estado cuando Pedro Sánchez nombró su primer Gobierno en junio de 2018. Y eso que se multiplicaron los departamentos y las Secretarías de Estado ¿Acaso dijo algo Planas entonces? Ni muuu. Tampoco fue muy beligerante que digamos cuando tuvo que repartirse las competencias de medio ambiente y agua con Teresa Ribera.

Si nos remontamos a los hechos más recientes, de estos últimos meses: ¿acaso ha dicho algo cuando la ya citada Ribera se sacó de la manga la nueva normativa sobre el lobo, que tanto ha enfadado a los ganaderos y a las Comunidades Autónomas afectadas? Ni beee. ¿Es que se ha pronunciado sobre la planificación hidrológica que han preparado, otra vez, Ribera y su equipo del Ministerio para la Transición Ecológica y que tan lesiva es para los agricultores y regantes? Pues no se ha oído ni un solo grrr/oinc de desaprobación por parte del ministro Planas. Han llegado Yolanda Díaz y el resto del gobierno y han preparado la reforma laboral, que según todas las organizaciones agrarias (insisto todas, de derechas, de izquierdas y de centro) es muy perjudicial y difícilmente aplicable en el sector agrario y que ha sido aprobada por el Gobierno: ¿alguien ha escuchado decir algo al ministro de Agricultura, que es inspector de trabajo de carrera y, por lo tanto, se supone que algo debe saber del asunto? Pues ni pío, pío. Otro tanto se puede decir de las inspecciones laborales que se han multiplicado por doquier. Llegados a este punto habrá que preguntarse, ¿qué es lo que hace el señor ministro de Agricultura? Desde luego no ejerce como gallo en este alborotado gallinero que es el Consejo de Ministros. En este corral el único que canta el kikirikí es Sánchez. No lo olvidemos.