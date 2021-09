Planas miente. ¿Tragarán Mañueco y Carnero?

Luis Planas, que hoy se va a pasear tan campante en la inauguración de Salamaq, miente. Y miente sobre un punto clave para los intereses de Castilla y León: la definición de agricultor activo o genuino, que es el que tendrá derecho a recibir las ayudas de la PAC. El consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, sabe que el ministro miente y supongo que se lo habrá explicado claramente a Alfonso Fernández Mañueco. Según cuentan las crónicas de un acto en el que participó ayer en Segovia, el ministro dijo que “el concepto que se remitirá a Bruselas contemplará diferentes sensibilidades y que tratará de ser ‘inclusivo’. Hacer una definición de agricultor profesional única para excluir a otras no sirve, hay que sumar porque hay 17 comunidades autónomas que también son España y hay que buscar un consenso”.

Pero, ¿de qué consenso habla Planas, si la definición de agricultor activo o genuino ya está cerrada y no tiene marcha atrás? No lo digo yo, lo dice él mismo en el documento que presentó a sus compañeros del Consejo de Ministros el 20 de julio bajo el título “Informe sobre la Política Agrícola Común 2023-2027”. En su página 6 se dice textualmente que “se ha llegado a un acuerdo sobre asuntos claves de la reforma, como la definición de las personas beneficiarias de las ayudas directas de la PAC (agricultor activo), la ayuda directa más importante desde el punto de vista presupuestario (la Ayuda Básica a la Renta), elementos redistributivos de las rentas (pago redistributivo, reducción progresiva y limitación del pago de la Ayuda Básica a la Renta), las ayudas asociadas a la producción, los programas sectoriales, las ayudas al desarrollo rural y la gobernanza, entre otros aspectos”. Insisto, se trata de un informe que presentó Planas al Gobierno.

Si como dice el ministro en ese documento oficial, ya hay un acuerdo sobre la definición de agricultor activo y nos encontramos ante un asunto cerrado, ¿qué necesidad hay “de buscar un consenso”?, tal y como afirmó ayer en Segovia. No es un tema menor, especialmente para Castilla y León, porque con la definición de agricultor activo sobre la que ya hay un acuerdo, el agricultor profesional, entendiendo como tal al que vive exclusivamente de la actividad agraria, queda muy discriminado. Y este ha sido desde hace mucho tiempo un asunto de especial trascendencia para el sector agrario de nuestra Comunidad. Sería bueno que hoy, tanto Mañueco como Carnero pidiesen explicaciones a Luis Planas. La cuestión es muy sencilla: o la definición de agricultor activo está cerrada y no caben modificaciones, con lo cual habría mentido ayer hablando de la búsqueda de consenso, o bien todavía no hay acuerdo sobre la definición de agricultor activo, en cuyo caso Planas habría mentido al Consejo de Ministros. Mañueco y Carnero deben andar con mucho cuidado en este asunto para no convertirse en cómplices de las mentiras de Planas. Y están a punto.