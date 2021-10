Perdón por no molestar

Un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, otro desplante más a nuestra tierra. Volvemos a ver como las provincias de la “España insignificante” -más que vaciada- salen perjudicadas frente a otros polos o regiones con condiciones más favorables bajo el prisma político de quienes gobiernan desde la capital. Los presupuestos del 2022 prevén 51,7 millones de euros para Salamanca, frente a los 1.151 de la Comunidad de Madrid. Y saldrán los iluminados en seguida a decir “tiene mucha más población, es normal”. Pues si se calcula la inversión por habitante, a cada madrileño le corresponde 169,83€, frente a los 156,93€ por cada salmantino. Y eso que se supone que Madrid ya “tiene de todo”. Para que no se me acuse de inquina hacia la capital del reino, nuestra provincia también sale perdiendo si se compara con cualquiera de Cataluña. O con Melilla, que, con una población de 87.076, recibe más que toda la provincia de Salamanca, en la que estamos censadas 329.245 personas. Y habrá quién diga que porque el reparto se ha de hacer per cápita. Si quiere abrimos el melón de los servicios públicos y las infraestructuras en comparación al resto del país, donde los únicos que podrían decir algo serían nuestras vecinas de Extremadura, región, que, por cierto, aun siendo liderada por un barón del PSOE, cada nueva cuenta ve disminuir su financiación.

Mientras nos desangramos lentamente, sigamos pensando que es un insulto que Madrid reciba menos que Cataluña. Ese servilismo, esa construcción identitaria en la que España es Madrid y Madrid es España, frente a los llamados “nacionalismos periféricos”, nos deja automáticamente fuera del juego. En todo caso, la idea de España está concebida en torno a la de Castilla. Y nosotros y nosotras, aunque no todo, tenemos bastante de castellanos. Seamos francos: a Isabel Díaz Ayuso se la suda Castilla y León. Pero sigamos pensando que es nuestra presidenta, mientras aquí la consejera Casado, con el beneplácito del médico Igea, intenta por todos los medios reformar la sanidad y la configuración rural para “adaptarla al siglo XXI”. Que me expliquen qué quieren decir con eso, porque si vivimos en el siglo XIX es precisamente por la falta de inversión. Y si se refieren a algo más moral, que se vayan a vivir a la modernísima capital, que aquí si alguien piensa que no cabemos todas, todos y, sí, incluso todes, independientemente de la melanina de su piel o de su acento, es porque no ama su tierra.

Pero y qué esperamos si nosotros mismos mostramos ese servilismo, defendiendo que somos una colonia que le proporciona mano de obra, recursos del sector primario y un escaparate de ocio a la metrópoli capitalina. Si nos mantenemos cómodos con esta situación, ¿cómo vamos a esperar que nuestros representantes vayan a plantarse para defendernos? No votamos a Ayuso, señores. Votamos al leonés y exdiputado de la Asamblea de Madrid José Antonio Bermúdez de Castro. Votamos a María Jesús Moro, aunque lleve diez años pasando desapercibida en Madrid. Votamos a David Serrada para que elucubre en una entrevista en este medio que el PSOE no gana las elecciones en Salamanca porque la gente vota más al Partido Popular. Y votamos a Víctor González Coello. Aunque no sepamos quién es. Por intentar presentárselo con una descripción sucinta, viene siendo un paracaidista de Vox condenado por irregularidades contables y que comparte una empresa de taxis con Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco.

Podemos, debemos y tenemos que quejarnos. Plantarnos y decir que aquí estamos nosotros también. Como acertadamente han hecho tanto el alcalde la ciudad como el presidente de la Diputación. Aunque habría que recordarles que este olvido no viene exclusivamente de estas cuentas, sino de décadas de abandono institucional de las que su partido también es juez y parte. Parece que no, pero está en nuestras manos.