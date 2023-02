Peace City World

A veces la realidad supera la imaginación, es la sensación que me pasa por la cabeza después de navegar en ríos de tinta, horas de radio y televisión. Mira por dónde, un congreso internacional en una ciudad de congresos, en la que esperamos este año otros 33, llama la atención de una manera más o menos previsible por los ambiciosos objetivos que persigue. Después de seguir los debates, las comparecencias y las informaciones que se han vertido vamos a recapitular brevemente.

Se dice que el consistorio ha aportado 36.000 euros pero no escucho nada sobre las repercusiones del evento, hablo solo del evento no de lo que pueda venir. Imagino que los 400 asistentes han dormido, han comido y han tenido tiempo para recorrer tiendas, creo que ya se han recogido beneficios. De momento me quedaría con esta reflexión.

En los días de celebración de este congreso tuve la oportunidad de entrevistar al portavoz del Grupo Socialista, José Luis Mateos, quien se quejaba de falta de transparencia en este asunto, bueno pues hágase la luz, pero creo que estamos hablando de un asunto que se encuentra en fase de elaboración, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Castaño promete explicaciones a quienes lo soliciten, en el último pleno municipal lo ha intentado aunque, mucho me temo, que estas explicaciones han caído en vacío porque tras las dudas de la oposición se encuentran otras razones que tiene que ver con las próximas elecciones municipales.

Por otra parte, cuesta pensar en los grandes objetivos: 15.000 millones en una “ciudad de negocios” y me pregunto si se puede lanzar este órdago para dejarlo con el tiempo en agua de borrajas. Creo que debemos tomar el asunto con tranquilidad y dejar que el trabajo vaya cristalizando porque son muchos los que confían en el proyecto. Creo que no se trata de poner palos en la rueda sino de exigir las pertinentes explicaciones políticas y económicas, si en lugar de 15.000 son 1.500, bienvenidos sean, será inversión en una provincia que la necesita. 200 representantes de inversores de 44 países y 110 ponentes me parecen cifras importantes para, al menos, dar un margen de confianza teniendo en cuenta que este “Peace City World” ha dejado al menos 600.000 euros en la ciudad y algunos acuerdos de colaboración.

A mí me parece que los árboles no nos han dejado ver el bosque con todas las dudas que se están vertiendo y no se si finalmente este proyecto cristalizará en el futuro, lo que sí veo claro es que los resultados económicos para Salamanca del congreso en sí, han sido espectaculares. Ahora que cada palo aguante su vela, el tiempo dará y quitará razones. Insistiré en que la “transparencia” es muy importante para evitar revuelos mediáticos que solo llevan a la confusión.