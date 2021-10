¿Para qué queremos rotondas?

Las rotondas son odiosas. ¿Para qué queremos los salmantinos que el Gobierno de España nos mejore las infraestructuras? Ya lo dice “el catecismo del sanchismo”: no solo de glorietas viven los salmantinos. También son necesarios, y mucho, los Presupuestos “sociales” que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará con el voto de los golpistas, de los peneuvistas y ahora definitivamente con el de los amigos de terroristas, como Otegui.

De Sánchez no esperaba menos ni más. En definitiva, no esperaba nada, porque esos alardes sociales suyos no son más que cantos de sirena para intentar comprar el voto de los jóvenes con “cheques” culturales o talones para alquilar viviendas que van a subir de precio. La intervención en la vivienda de alquiler ya está demostrado que no sirve más que para aumentar el precio. Que pregunten qué ocurrió en Alemania con una medida similar.

Siento verdadera lástima de que los parlamentarios socialistas Elena Diego y David Serrada hayan tenido que salir a defender unas lamentables inversiones para Salamanca. Por decir algo, porque lo que hay es retraso de todas aquellas infraestructuras que ya estaban previstas, como la electrificación de tren desde Salamanca hasta la frontera con Portugal o la peligrosa rotonda de Buenos Aires, en la que confluyen dos autovías.

No andemos con paños calientes: el Gobierno de Pedro Sánchez le ha hecho una “pedorreta” a Salamanca y ha metido todos los proyectos de esta tierra en el cajón de las promesas incumplidas. El actual inquilino de La Moncloa no necesita el voto de Elena Diego, de David Serrada o de Fran Díaz para sacar las cuentas adelante. El señor presidente tiene que agradar y contentar a lo más repugnante de la clase política que ocupa las cámaras, que son aquellos que para más inri no creen en España y les importa un bledo la desigualdad entre los españoles.

Pero hay algunas cuestiones que no obedecen ya a a la disciplina interna del PSOE, sino al sentido del ridículo ante los salmantinos. Que Elena Diego nos diga que se ofrece al PP para mediar ante los ministerios que nos han hecho una pedorreta no es una cuestión de bisoñez. Es otro problema. Se puede entender que la senadora no quiera arremeter contra el Gobierno de su partido, aunque se lo merezca y aunque en el fondo piense que tenemos razón quienes criticamos el despropósito de estos Presupuestos para Salamanca porque paralizan infraestructuras.

Tiene razón el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha dicho que ofrecerse de mediadores raya “el pitorreo”. Y vaya si lo raya. Yo más bien lo veo como una tomadura de pelo, aunque quiero pensar que la estupidez de Elena Diego de ofrecerse a mediar entre el Ayuntamiento y los distintos ministerios copados por socialistas y comunistas es fruto del nerviosismo de quien intenta justificar lo injustificable.

Pero bueno, yo le pondría unos deberes a la senadora, ahora que el Gobierno quiere además ponernos peajes en las autovías. Pretende que paguemos por unas autovías que hemos sido los últimos en disfrutar, mientras a los catalanes les quitan los peajes de autopista de las que llevan aprovechándose toda la vida gracias a la generosidad de todos los españoles que hemos contribuido a que se las hicieran antes que a nadie

Elena, ya tiene usted tarea: vaya mediando ante el incauto secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, que ha dado fecha y todo para que nos empiecen a robar un poco más a los de la España despoblada, a los que para poder ir al hospital nos vemos obligados a coger una autovía.

No se ría más de los salmantinos señoría y reconozca que su Gobierno este año se ha olvidado de Salamanca, nos condena a una comunicación con Madrid que es tercermundista porque nos han quitado prácticamente todas las frecuencia del tren rápido y ahora también pretenden cobrarnos por transitar por unas autovías que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir que las construyeran.