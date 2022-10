MY112, app emergencias en CyL

La era digital ha puesto a nuestra disposición una serie de herramientas que deberíamos tener para poder utilizarlas si fuera necesario.

Vivimos en un mundo cada vez más individualista y ello nos ha llevado a realizar más cosas en solitario. Pero no solo me refiero a determinadas aficiones, sino que no debemos olvidar que cada día hay más “singles” y cuya seguridad preocupa también a las instituciones.

Desde este ojo que observa es importante que estemos al tanto y conozcamos los instrumentos para hacer de nuestras vidas y de nuestras actividades de ocio, algo más seguro para nosotros y para los demás.

En este orden de cosas la Junta de Castilla y León, aunque ya la puso a disposición de los usuarios hace tiempo, nos recuerda la importancia de conocer y utilizar la app MY112 que funciona con los sistemas operativos Android e iOS para teléfono móvil y que además es gratuita. El centro de emergencias 112 de Castilla y León, ha hecho un esfuerzo para llegar al mayor número de usuarios, recomendándoles la utilización de esta aplicación telefónica, con el objetivo de facilitar y agilizar la comunicación entre dicho centro de emergencias y los ciudadanos. Esta app permite a los profesionales conocer de inmediato y con exactitud en el mapa, la localización concreta del usuario que realiza la llamada de auxilio. Al realizar la llamada desde nuestro móvil, salta una ventana emergente en el gestor del centro de emergencias 112 y se registran de inmediato las coordenadas y ubicación de quien realiza la llamada. Ya estamos localizados.

Para accidentes, incendios, violaciones, agresiones, enfermedad urgente, infartos, robos con intimidación, accidentes en montaña, senderismo, atropellos, muertes... ¡son tantas las situaciones de emergencia que se nos pueden plantear a nosotros o a los demás! que tener a mano una aplicación tan rápida y sencilla, puede agilizar los recursos de emergencia geolocalizando la situación y al usuario de manera exacta. Muchas veces desconocemos dónde estamos o nuestras capacidades están disminuidas para explicar correctamente dónde nos encontramos o para comunicar dónde ha sucedido algo grave.

La aplicación se maneja con facilidad siendo accesible para todo tipo de usuarios. Una vez la tengamos instalada, solo hay que activar la ubicación gps y los datos de nuestro teléfono móvil.

Además esta aplicación nos envía avisos de interés para el ciudadano que se encuentra en una zona de alerta y también permite ver el área delimitada por una emergencia.

La localización exacta salva una vida, pues no habrá que peinar una zona y se accederá directamente al sitio exacto. ¡Les animo a descargarla!

Por cierto, aunque poco tenga que ver con lo anterior no puedo por menos que decirles que después de 100 años... ¡cómo me gusta esta nueva GACETA!