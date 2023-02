Mujeres y nieve

Para San Blas la cigüeña verás. En el campo charro ya han regresado y están como locas haciendo sus nidos, a pesar de haberles caído una buena nevada. Los fríos son de invierno y en él estamos. Ha sido una semana interesante y nuestro periódico ha recogido noticias sobre mujeres con nombre propio. Es cierto que la Salamanca universitaria tiene muchas mujeres valiosas relacionadas con el Estudio en todas sus áreas, letras y ciencias, son profesoras, investigadoras, catedráticas... Recoger sus excelencias es necesario y eso es justamente lo que nuestro periódico hace continuamente. Y no es que yo sea de las que creen en la cuota por la cuota, pero me gusta que los logros obtenidos por tod@s, tengan igual visibilidad. El día que realmente no sea noticia que sea hombre o mujer quien accede u obtiene algo, ese día será “justo”. Pero aún no ha llegado y a las noticias me remito: María Salgado, que forma parte del equipo investigador que ha conseguido el tercer caso de curación en el mundo de un paciente de VIH, es referente en investigación. María Victoria Mateos, accede a la lista FORBES de los 100 mejores médic@s de España. Ella trabaja en nuestro hospital, es profesora asociada de la USAL y ya en 2022 fue galardonada como mejor investigadora clínica en mieloma. Por desgracia la jubilación nos ha descabalgado de esa lista a Dolores Caballero, hematóloga del Hospital Clínico Universitario de Salamanca y que ya estaba en esa lista famosa, gracias a su gran trabajo con las terapias CAR-T, entre otros aspectos. Chabela de la Torre, doctora por la USAL, profesora titular en economía de la misma y exvicepresidenta de la Diputación de Salamanca, esta semana se ha postulado para ser la “primera mujer presidenta provincial del Partido Popular de Salamanca”

Como estas mujeres hay muchas más que dedican esfuerzo y conocimiento a dar pasos de gigantes. Unas veces serán reconocidas públicamente y otras no, pero lo que está claro es que en Salamanca son muchas las que, a pesar de las nieves invernarles o los calores agostizos, luchan desde sus posiciones, incluidas las empresariales, por buscar los lugares de reconocimiento que se merecen por méritos propios.

Como salmantina me enorgullezco de ellas, de su esfuerzo, de sus logros y me duele en el alma que en muchas ocasiones se silencien o se desconozcan esos logros.

Y mientras nuestra Universidad obtiene cada curso más alumnos y se aleja de las universidades autonómicas..., va Santonja y nos quita apoyos súper necesarios para nuestra proyección sudamericana. Este ojo que observa no entiende nada de nada y menos teniendo un presidente de la comunidad autónoma salmantino.

Siempre se ha dicho que nuestros representantes públicos, en Salamanca, han sido nuestro peor caballo de batalla... parece que nada cambia por mucho que pongamos a paisanos en puestos de responsabilidad, al final siempre viene otro que barre para su casa que evidentemente, no es la nuestra.