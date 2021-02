Nadie habla sobre que Cristina Cifuentes, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido absuelta por el “caso máster” por un delito de inducción a la falsedad documental y por el que el Ministerio Fiscal pedía más de tres años de cárcel. Ultrajaron a la señora Cifuentes hasta el tuétano y la arrastraron por los barros mediáticos; hasta los suyos bailaron sobre su tumba al ritmo de la música de la izquierda mientras los terroristas, ¡viva la democrazy!, se hacían con el Gobierno de España. Puro ejercicio de envidia criminal.

Reconozco que me encantó ver a la señora Cifuentes absuelta, y sobre todo verla con esa elegancia azul celeste a la salida del juzgado, monísima y ajena a un mundo que se derrumba sin remedio, empezando por el que fue el suyo, el Partido Popular, víctima de una pandilla de niñatos creciditos que no tienen ni idea ni de política ni de la responsabilidad que representa ESTAR en política. Y hablo de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, de Pablo Casado, y del 80 por ciento, siendo generoso, de los políticos “profesionales” españoles que son concejales, procuradores, ministros o presidentes del Gobierno porque no tienen dónde caerse muertos. Vamos, que no sirven para otra cosa más que para tragar carros y carretas y para jodernos la vida y la esperanza, como bien se ha demostrado con la gestión de la crisis del coronavirus. Más justo habría sido haber procesado y encarcelado a Salvador Illa y haber dejado en paz a Cifuentes, no sé si me explico...

La situación de imbecilidad e indecencia a la que ha llegado España (sin contar la ruina, con una deuda pública salvaje) ya no tiene marcha atrás ni arreglo, al menos no lo veremos, y lo demuestra cada día el Gobierno de comunistas, populistas e inútiles, y lo demuestra su inexistente oposición, un PP que ni está ni se le espera y que ve la solución de sus gravísimos problemas y a su hundimiento en cambiar de sede. Muerto el perro, se acabó la rabia, habrán pensando... No me explico cómo Pedro Sánchez no los mete en su Gobierno, pues (fra)Casado sería un ministro de Nada y Más buenísimo.