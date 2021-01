Ministro a la fuga

ILLA, el que aseguraba que no hacían falta las mascarillas y el que no advirtió que no teníamos las jeringuillas adecuadas a pesar de producirlas por millones en España, se ha dado a la fuga minutos antes de tener que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones del caos que vivimos con la pandemia descontrolada y la carestía de vacunas, a las que habíamos fiado el futuro después de este espantoso año.

Dice la bola de cristal de Tezanos e Iván Redondo, que yace en el lecho contagiado con el virus, que el ministro filósofo tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones del 14 de febrero si la Justicia y la COVID no lo impiden.

La fecha no puede ser más romántica, pero con independencia de lo que digan los jueces y sin que sirva de precedente porque coincido con los independentistas, no es la más democrática porque sin lugar a dudas tendrá una influencia muy importante el miedo al virus descontrolado a la hora de ejercer el derecho democrático al voto libre. En Galicia y en el País Vasco se aplazaron las elecciones por acuerdo de todos los partidos democráticos. En Cataluña ni se ha intentado el acuerdo porque Illa está en racha según los sondeos que maneja el presidente “in pectore” Iván Redondo, que es el que manda. Por cierto, ¿no se habrá saltado de nuevo la cuarentena el titular del Gobierno, Pedro Sánchez?

Y como Illa ha pegado la espantada y se ha ido de campaña a Cataluña después de aprovecharse del cargo para aparecer un día sí y el otro también en los medios, le deja la cartera a Carolina Darias. Lo bueno de la sustituta es que como ya se contagió del coronavirus en la manifestación “feminazi” del 8 de marzo que publicitaba con aplomo Fernando Simón, no habrá problema con las cuarentenas ni con las vacunas que tanto escasean. Ella ya está supuestamente inmunizada y no tendrá tentación de enchufarse el “culín” del frasco. Que conste que no estoy en contra de que los cargos públicos que están en primera línea se pongan la vacuna antes. Estoy en contra de que se salten sus propios protocolos, los del Gobierno de España que son los que imperan, y de que nos mientan.