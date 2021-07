Miguel Barroso es el nuevo Iván Redondo

HOY toca baile de nombres. Para situar al lector en el contexto adecuado hay que recordar lo que ha significado durante los últimos años el ahora defenestrado Iván Redondo, el hombre más poderoso de Moncloa hasta su caída del pedestal. Pues bien, el poder que fue acumulando con el paso del tiempo Redondo se distribuye ahora entre varias personas, que se pueden resumir en un nombre, aunque no tenga nombramiento oficial, lo que le permite actuar con mucha más libertad. El nombre en cuestión es Miguel Barroso, que nació en Zaragoza en 1955 y lleva en la trastienda del poder y la influencia desde principios de los ochenta. Fue secretario de Estado de Comunicación en la primera etapa de Rodríguez Zapatero y desde ese puesto organizó el nuevo mapa de comunicación televisiva en España, que dio lugar al nacimiento de la Sexta y de la Cuatro, que, años más tarde, terminaron en la órbita de A3 y de Mediaset. No duró mucho allí y luego reapareció siendo el marido de Carmen Chacón. Cuando esta última fue ministra de Defensa no se movía un solo papel en este departamento que no hubiese pasado por sus manos y que no se hubiese revisado a conciencia. Una obra de Barroso que está en la mente de todos: la película-video y la foto de Chacón al final de su embarazo pasando revista a las tropas en su primer acto como ministra de Defensa. Después Barroso volvió a la trastienda, donde se mueve como pez en el agua.

Y ahora llegamos al momento actual. Hace pocos meses se convirtió en el hombre fuerte de Prisa, la editora de El País y la propietaria de la Ser. Es el interlocutor de Prisa con el Gobierno, aunque no forme parte del mismo, a la vez que es también el interlocutor del Gobierno con Prisa. Ha sido una pieza clave en el nombramiento de la alcaldesa de Puertollano, Isabel Rodriguez, como ministra y, lo que es más importante a estos efectos, como portavoz del Gobierno.

También a él se debe el nombramiento de Francesc Vallés como nuevo secretario de Estado de Comunicación; este último trabajó en el equipo de Chacón. Suma y sigue: Barroso y Zapatero están detrás de la designación de Oscar López como director del gabinete de Pedro Sánchez. El que fue secretario del PSOE de Castilla y León se ha llevado como segunda de abordo a Llanos Castellanos, que hasta ahora era presidenta de Patrimonio Nacional y que formó parte del círculo de confianza de José María Barreda, cuando fue presidente de Castilla La Mancha y, adivina, adivinanza, también es persona afín a Barroso, como la ministra portavoz. ¡Hay que sacar a Barroso de las catacumbas ya!