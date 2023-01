Mañueco: ¡Cuida tu salud!

Lo primero: espero que Alfonso Fernández Mañueco goce de buena salud y que esta se mantenga en el futuro. No quiero imaginarme que tuviese un problema y se viese obligado a dejar la presidencia de la Junta de Castilla y León, aunque fuese temporalmente, y corriese el escalafón. No añadiré más.

Punto segundo: confieso que pasada una semana desde que estalló lo del protocolo sobre el aborto, por denominarlo de alguna manera, estoy confuso y desorientado, incluso para poner nombre al asunto; supongo que muchos miles de castellanos y leoneses notarán la misma sensación y lo único que tengo claro es que a Pedro Sánchez esto le ha venido de perlas para montar un circo mediático de padre y muy señor mío.

Dicho lo anterior, me pregunto: ¿quién está al frente de la Consejería de Sanidad? Si no me equivoco, es el PP; pues se hará lo que diga el PP y aquí paz y después gloria. Y todo lo demás, por parte de los unos (Vox) y de los otros (los del PP), será preparar el caldo gordo a Sánchez y los suyos.

Y esto me lleva al punto tercero: ¿acaso existe algún documento en el pacto que se alcanzó para formar Gobierno que da pie a las declaraciones que efectuó el todavía vicepresidente de la Junta hace ya más de una semana y que son el origen de la polémica? Si es así, que se haga público, y, si no existe, Mañueco debe obrar en consecuencia y me remito al punto segundo: el PP hace y deshace en la Consejería de Sanidad.

Y ahora viene el punto cuarto y el más importante de todos ellos: Castilla y León, sus habitantes en general y sus votantes en particular tienen suficientes problemas reales a los que es necesario buscar soluciones. Para eso acudimos a las últimas elecciones.

Y cito tan solo algunos. Comenzando por la propia Consejería de Sanidad: faltan médicos (el otro colectivo que sin comerlo ni beberlo ha sido pillado en medio), las listas de espera enfadan a los sufridos ciudadanos, con toda la razón del mundo, y son necesarios planes para afrontar los desafíos del futuro; el estado de la sanidad en el medio rural.

En el ámbito de los transportes: el Ministerio correspondiente está poniendo en marcha una reforma del sistema de transporte por carretera con importantes repercusiones para las zonas rurales; es otro asunto al que se debe prestar importancia.

La despoblación, por un lado, y los desequilibrios con la concentración de los habitantes en las ciudades, por otro. Los problemas del empleo o mejor dicho de la falta de empleo. Los Presupuestos. La subida del coste de la vida, aunque el Gobierno autonómico no pueda hacer mucho en esto. La política fiscal en la parte que corresponda a la Comunidad.

La educación. La mejora de la atención a los ciudadanos en lo que toque a cada una de las Administraciones. Y así podría seguir con la relación. Finalmente, la gran pregunta: ¿cuándo se van a ocupar de nuestros problemas reales de cada día?