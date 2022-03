Si Pedro Pinocho Sánchez Pérez-Castejón dice que quiere agotar la legislatura, lo que quiere decir es que va a convocar elecciones porque seguramente las encuestas le sean favorables, a no ser que se haya fiado de las del manipulador Tezanos.

La verdad es que su extraña alianza con Pablo Casado “el breve” y con el campeón de lanzamientos de pipos de aceituna, el inefable Teodoro García Egea, le ha dado ventaja frente al bloque de centro-derecha. Lo que no sé es si en los sondeos que maneja su “sanchidad” está descontado el “subidón” que experimentará el PP en cuanto desembarque Feijóo con plenos poderes como líder de la oposición al social-comunismo. Sánchez estará barajando si es mejor convocar cuanto antes, no sea que vayan a sumar el nuevo PP y Vox y lo desalojen del Falcon y del palacio de La Moncloa.

Si Pedro Sánchez, alias el embustero, dice que no cree que la inflación alcance los dos dígitos, en pocos días tenemos el IPC por encima del 10, y si no, al tiempo. Tenga o no tenga mecanismos para que eso no ocurra, estoy convencida de que Sánchez y la tropa de ministros socialistas, comunistas y podemitas hacen subir el pan, el aceite y los cereales en cuanto abren la boca y luego culpan a la guerra de Putin contra Ucrania. ¡Venga ya, hombre/a! Esto también debe formar parte del manual para idiotas, que es lo que cree que somos todos los españoles cuando trata de colarnos que el disparatado precio de la electricidad y de los carburantes es consecuencia única y exclusiva de la invasión de Ucrania por parte del comunista de Rusia.

Y si el presidente más mentiroso de la historia ha dicho que tenemos asegurado el abastecimiento, no sé yo si no habrá que ir a los supermercados y arrasar con el papel higiénico, como ya se hizo cuando comenzó el confinamiento por el Covid. Este señor nunca acierta no sé si por ignorancia, por incapacidad o por maldad, o por todo a la vez.

El señor presidente es, junto con Fernando Simón, la cara visible de que las cosas van mal, muy mal. Cada vez que aparece en las pantallas de plasma es para echarse a temblar y el lunes lo hizo en una cadena de televisión amiga.

Francia, Polonia o Portugal han reducido la fiscalidad de la gasolina para frenar su ascenso. Los países de nuestro entorno europeo han tomado medidas sin necesidad de que a los ciudadanos nos obliguen a tomar las calles, porque en una situación tan crítica como la que estamos viviendo y dado que el 50 por ciento del coste de los combustibles y de la electricidad son impuestos que van a parar a las arcas del Estado, puede hacer la rebaja perfectamente como han hecho otros gobiernos de Europa.

Les advierto que con un ejecutivo de un signo distinto al actual, los social-comunistas ya habrían convocado protestas multitudinarias contra el presidente de turno, incluso puede que hubieran rodeado las sedes de partidos democráticos o hubieran hecho escraches en las casas de los políticos. La izquierda se ha adueñado de muchas cosas, entre ellas de las protestas en las calles.

“España tiene la luz más cara de Europa mientras docenas de expolíticos del bipartidismo se sientan en los consejos de administración”, aseguraba en 2018 el exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Eso era cuando no gobernaba, cuando salía hablando de utopías y cuando no había desvelado la verdadera cara que esconde Podemos -aunque la mona se vista de morado, comunista se queda-.

El coste de la luz por aquel entonces estaba en 57,29 euros el megavatio/hora. Ayer superó en algunos momentos del día los 250 y el pasado día 8 sobrepasó en determinadas horas los 700. Pablo Iglesias está desaparecido y los miembros y miembras de este Gobierno con la boca cerrada, mientras Pedro Pinocho Sánchez Pérez-Castejón se está pensando en una rebaja sin concretar para el día 29 de marzo apremiado por el futuro jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que si no, ni eso. Con ellos mandando, se acabó la pobreza energética, aunque la luz esté por las nubes.