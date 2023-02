La editorial Efeeme pública estos días un libro firmado por el periodista Javier M. Alcaraz dedicado a “Poesía básica”, aquel mítico álbum que Robe Iniesta, líder y compositor de Extremoduro, junto con Fito Cabrales e Iñaqui “Uhoo” Antón, por entonces amigos bien avenidos integrados en Platero y tú, dedicaron a la transgresora poesía de nuestro paisano Manolo Chinato, al que no sé por qué motivo, no se le está prestando el debido afecto en su propia tierra, aunque me imagino que será por lo de siempre.

La historia seguro que la conocerán. Dio mucho que hablar en aquellos días en los que se llevó a cabo una gira por toda España a lomos de ese incendiario material. Manolo era un simple y humilde vecino de Puerto de Béjar que compaginaba su trabajo de ganadero con la escritura de unos poemas bucólicos, rabiosos, sociales, directos, sentimentales y sinceros, que allá por el año 2000, cayeron en manos de estos tres mosqueros del rock and roll canalla y pedregoso que ni cortos ni perezosas decidieron ponerlos en circulación con una portada en la que Chinato montaba en pelotas un potro que parecía tan salvaje y desbocado como el espontáneo y resuelto verbo del viejo poeta rural.

Aquel disco despachó más de cincuenta mil copias cuando ya los estragos de la piratería e internet hacían mucha pupa a la industria discográfica. Un ejército de chavales de todo el país para los que entonces la poesía le interesaba entre cero y menos cero, pero que se sabían mejor que el padrenuestro las canciones de Extremoduro, comenzaron a interesarse por aquel tipo que gritaba “Ama ama y ensancha el alma” y recomendaba con pasión empacharse de la obra de Hernández,Machado o Federico García Lorca.

Algunos de esos fans buscaron el nombre de Puerto de Béjar en el mapa, para acercarse a conocer al desinhibido y agreste poeta, charlar con él y pedirle que le estampase su firmita en la portada, casi siempre pirata, de aquel legendario disco.

El álbum se quedó en un trabajo puntual, sin continuación, pero la idea inspiradora de la utilización de los versos de Chinato transcendió y a rebufo de aquel éxito, bandas como La Fuga, Gato Ventura, Azido Sulfúrico, Vagabundos, Aztor Sekundario, Ciclonautas, Los Doxa o La Dama siguen disparando su revolucionaria y contraventora obra que casi siempre llega envuelta en una buena tormenta de guitarrazos juveniles y ardientes. Vaya desde aquí nuestro homenaje a personaje tan singular.