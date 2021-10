Los cobardes gudaris

POR la encuesta de LA GACETA, constato que ya no nos tragamos las imposturas de Sánchez. Mas del 80% de los votantes creemos que las palabras de Otegui lamentando el dolor de las víctimas de ETA, constituyen “una estrategia para que el PSOE pueda justificar sus pactos con Bildu”. Da lo mismo quien haya sido el muñidor de semejante treta. El sanchismo blanquea a Otegui - para Zapatero “hombre de paz”, cojones tiene -, y para Pedro Sánchez el gudari que dejó las armas y explosivos. Con sus palabras huecas, de boquilla, ha conseguido el acercamiento de los presos etarras a cárceles vascas, y la entrega de las llaves de sus celdas. Este blanqueo no es enjalbegar el caserío de Maitechu mía, ni de los capitales acumulados con sus extorsiones a los empresarios vascos, sino el blanqueo de su socio Pablo Iglesias, de pata enharinada, como la del lobo del cuento. Aquí el cubo de la cal, el costal de harina, los lleva el mayor impostor del reino. Con tal añagaza se asegura el voto a sus presupuestos y concluir la legislatura.

Mas de 850 asesinatos, 230 guardias civiles. Unos 300 sin esclarecer por la falta de colaboración de los presos “arrepentidos” y de Arnaldo Otegui, “el gordo”, especialista en secuestros, como los de Rupérez y Cisneros. Quien disparó o prendió la mecha, ahora ladinamente no da un solo nombre ni una sola pista de los autores de los crímenes, que sin duda conoce, acaso ordenó y hasta pudo ser coautor. No se ha caído del caballo, es un fariseo, tan hipócrita como Sánchez. Y a los que ya regresan a su patria vasca, homenaje al canto, para escarnio de quienes solo pudieron enterrar a sus seres queridos (ni sus funerales quería oficiar el clero vasco). ¿Estos Bildu-etarras son los valientes soldados vascos del que llaman “conflicto armado”, que cantan emocionados el eusko gudariak “para liberar Euskadi” ?,¿los que dejaron sin piernas al comandante Aliste y sin vida al teniente coronel Heredero? Eran unos cobardes disparando a la nuca o colocando el artefacto, para salir corriendo como gallinas a refugiarse en Francia. Lo siguen siendo porque carecen de atricción, incluso se pavonean de sus logros, como estar sentados en alcaldías, escaños e instituciones, y ser la llave para que un sinvergüenza - presidente de su odiada España -, diga bajito “disimular, venid a mis brazos y no pequéis más, que me jodéis el invento”. ¡Cobardes!

La llamada memoria histórica de Zapatero, ahora de Sánchez, solo alcanza a las víctimas del franquismo (no las de los milicianos y Carrillos), sucedidas hace ochenta años, pero no a las de los etarras de hace diez. Me pregunto para que voté yo emocionado la histórica amnistía.