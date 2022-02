Lo de PP con VOX tardará los Kiries

USTED ya sabrá que pasó anoche en París con el Real Madrid; si ha llovido; como van las primeras negociaciones de Mañueco; y si Rusia retiró algunos tanques como maniobra, pero está invadiendo Ucrania. El ganador de las elecciones de Castilla y León, tendrá que ser muy sutil, paciente y audaz, para alcanzar un gobierno que acepte la mayoría de las Cortes, pero también la calle y Génova. Va a tardar los kiries. No digo lo que yo haría, porque no tengo ni puñetera idea, y porque él es un buen negociador, aguanta los pulsos y suele ganarlos. Resistiendo acosos periodísticos es un frontón. Pero su tarea es el “más difícil todavía”, como un equilibrista en el alambre, o “El violinista en el tejado”. El protagonista de aquella gran película, Tevye – interpretado por Topol -, como tantos judíos, sufre enormes dificultades y es sometido a numerosos hostigamientos. La imagen expresiva es la de un violinista interpretando el “si yo fuera rico” del excelente musical, pero sobre la albarda del tejado, soportando el riesgo constante de perder el equilibrio y desbruciarse.

La historia sucede en la ucraniana Anatevka, que no es un pueblo de ficción, sino un lugar poblado básicamente por judíos. En Ucrania reside una de las comunidades judías mas importantes del mundo. El mismo presidente de la República, Zelensky, es judío. Desde Israel han recibido ayer el consejo de abandonar Ucrania, y han respondido literalmente que permanecerán, como buenos capitanes, al mando de sus navíos. Y ello a pesar de su historia reciente, porque fueron masacrados a decenas de miles por Hitler primero y por Stalin después. Ayer vi estremecido como adiestraban a un niño a cargar un peine de ametralladora, y a una anciana a disparar con un moderno fusil. Kirie eleison, Señor ten piedad de Ucrania.

¿Conoce usted los Kiries de la catedral de Kiev, capital de Ucrania? Yo tampoco, pero los escuché al Notario Antonio Linaje, un día que tuve que acudir a que me otorgara un poder para litigios un matrimonio ucraniano. Su hijo, estudiante de Medicina en la USAL, estaba preso en la vieja cárcel, porque había “matado” a un compatriota, de madrugada, con copas. Me hice cargo de su defensa. Con dos metros y más de 200 libras de peso, lo derribó de un puñetazo y en la caída se desnucó con el bordillo de la acera. Cuando Linaje vio el pasaporte de los poderdantes, se arrancó con los Kiries ucranianos, ante mi estupor y el de los clientes. Llegados desde Chicago, aquello calmó notablemente su angustia. Sucede que Linage es un experto mundial en gregoriano, San Benito y el monacato benedictino. El estudiante, condenado por imprudencia, no volvió a la cárcel.