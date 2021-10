Las trampas de la Iglesia

Dicen que los caminos del Señor son inescrutables, pero no creo que sea el caso del vacío episcopal que tenemos en Ciudad Rodrigo desde principios de 2019, cuando Raúl Berzosa dejó de ser el obispo titular de la Diócesis mirobrigense.

Creo que la vacante obedece más bien a cuestiones terrenales, difíciles de explicar a unos fieles que se sienten olvidados por todos, incluso por los sucesores de Pedro, que llevan enredando desde hace mucho tiempo, nombrando a un administrador apostólico, el emérito de Ávila, Jesús García Burillo, que, sin mala intención, no está defendiendo la causa de los cristianos de la pequeña comarca de Ciudad Rodrigo. Más bien todo lo contrario. Se posiciona al lado de los miembros de la jerarquía de la Iglesia, que parece que lo que pretenden es jugar como vulgares políticos y cargarse la pequeña jurisdicción episcopal para unirla a la de Salamanca, una vieja pretensión que será difícil de entender, si finalmente se lleva a cabo, por los católicos practicantes -cada vez menos por desgracias por estos y otros muchos errores que lo que hacen es alejarnos de la Iglesia, con mayúsculas-. Creo que a Dios le están tendiendo trampas para que los caminos se compliquen.

El obispo auxiliar de Cartagena fue nombrado ayer como obispo titular de Jaén porque, al parecer, la relación con el titular cartagenero acabó como “La guerra de los Rose”. Cada vez se parecen más este tipo de cuitas a las de los mundanos pecadores -en genérico que no se enfaden las social-comunistas, que todavía no se ha eliminado el genérico para referirse a ambos sexos-.

Pero ni en Salamanca ni en Ciudad Rodrigo hemos tenido suerte con algún auxiliar sobrante que haya perdido una pelea y que esté dispuesto a atender a los fieles en unos tiempos y en una tierra en la que cada vez escasean más.

Dicen que, además de las malvadas intenciones de algunos por cargarse la Diócesis mirobrigense por absorción por parte de la de Salamanca, un 30 por ciento de los sacerdotes reclutados para ser obispos rechazan la petición papal. Debe ser una broma de mal gusto o que los intermediarios del Pontífice no buscan bien o no encuentran a curas suficientemente sumisos, con ideas añejas que no hacen sino alejar a más fieles de los templos.

Me consta que no hace falta buscar muy lejos para encontrar perfiles de sacerdotes que puedan cumplir perfectamente el mandato de Jesucristo y que puedan seguir atendiendo las necesidades de las almas del siglo XXI. Aquí hay muchos curas que hacen una labor callada y muy valiosa, a los que estoy convencida de que ni les han preguntado si estarían dispuestos a ocuparse de una pequeña Diócesis, que es de lo poco que nos queda a los mirobrigenses. Y seguro que no se negarían a cumplir la labor pastoral, porque ya están haciendo otras tareas más complicadas.

Que no nos vengan con zarandajas infantiles o con mentiras poco piadosas. Ciudad Rodrigo no tiene obispo porque la cúpula de la Iglesia no quiere y porque el papa Bergoglio prefiere hablar de los supuestos “pecados personales y sociales” que la Iglesia cometió durante la evangelización que tuvo lugar en la conquista de América por parte de los españoles, que afrontar los verdaderos problemas que tiene hoy la Iglesia y que está desatendiendo por inacción, por miedo o porque simplemente la cúpula actúa como una institución más al servicio de causas poco cristianas y por las que realmente debería pedir perdón.

Dicen también que Dios escribe derecho con renglones torcidos. No sé, ya es demasiado tiempo para que estemos hablando de los designios de Dios y no de maldades de los hombres que van a privar a 40.000 almas de un pastor. Y no hace falta buscar muy lejos porque estoy convencida de que cualquiera de los sacerdotes que trabajan en la provincia de Salamanca estarían dispuestos a continuar la labor evangelizadora en un lugar tan humilde como Ciudad Rodrigo.