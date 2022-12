La “pedrea” gubernamental

¡Vaya semana para terminar el año! El Gobierno de Pedro Sánchez, tras quedarse con el premio gordo en forma de importante incremento de la recaudación que ha entrado en las arcas públicas como consecuencia de la inflación, ha decidido repartir una serie de ayudas a manera de “pedrea” a los ciudadanos en general y a determinados sectores de la población en particular. Desde La Moncloa y los Ministerios implicados se han puesto manos a la obra para “vender” las bondades de estas medidas y especialmente las grandes cifras, porque no en vano se aproxima un año de elecciones y hay que dejar claro eso de “cumpliendo”, que es el lema con el que se encabezan ahora las notas de propaganda, que no de prensa, que se envían desde los distintos Departamentos. Y es verdad que la “música” de las medidas suena bien, pero “la letra” ya no tanto. Cuando se analizan en detalle las medidas, hasta donde se puede, porque hay muchas lagunas aún, se comprueba, primero, que nos encontramos ante una “pedrea” y, segundo, que hay sectores y colectivos que se quedan fuera. Por ejemplo, toda la cadena ganadero-cárnica, tan importante en la economía de la provincia de Salamanca, o el sector de la pesca, porque la carne y el pescado, dos grupos de productos básicos en la alimentación de las familias españolas, no tendrán rebaja del IVA. ¿Por qué? Hay teorías para todos los gustos. Otro ejemplo: los jubilados pensionistas no se beneficiarán de ese cheque de 200 euros, se supone que por aquello de que reciben pensión. Tengo la impresión de que estamos ante un paquete de medidas hecho con mucha prisa y un tanto improvisado y de que en las próximas semanas nos vamos a encontrar con muchas sorpresas cuando se desarrollen las normas.

En el caso del sector agrario, además de las actuaciones de carácter general, hay que destacar que en los últimos días se ha multiplicado la publicación en el BOE de disposiciones diversas que entrarán en vigor a partir del día 1. La “pedrea” en este caso comenzó el mismo día de Nochebuena con la Ley de Gestión de la PAC y ha seguido ayer con los textos de ocho Reales Decretos que desarrollan las normas del Plan Estratégico que elaboró Luis Planas por su cuenta y riesgo. Por si no fuera suficiente, el mismo día de los Santos Inocentes vio la luz una Resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, por la que se “formula declaración ambiental estratégica del Plan Estratégico de la Política Agraria Común para España 2023-27”. Si se descuidan un poco, terminan publicando esto el año que viene. Teresa Ribera y su equipo se lo han tomado con mucha calma. De un primer vistazo al texto se deduce que hay que ir más allá en algunos de los compromisos medioambientales de la PAC. Pero, insisto, hace falta mucho tiempo, paciencia y conocimientos para ver lo que esconde toda esta “pedrea” de textos legales. Ardua tarea para comenzar 2023. De momento, ¡Feliz Año Nuevo!