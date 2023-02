La ‘galbana’ de Planas

¡Atención a lo que sigue: el Observatorio (de precios) de la Cadena Alimentaria lleva sin reunirse desde el 2 de julio de 2021! Es decir, desde unos meses antes de que comenzasen a subir los precios de los alimentos, tendencia que ya se notó en el verano de ese año y que se intensificó cuando Rusia invadió Ucrania. En concreto, la última reunión del Observatorio se celebró, por vía telemática, el 2 de julio de 2021, hace, por lo tanto, cerca de veinte meses.

Y, a pesar de todo lo que ha ocurrido desde entonces y de lo que han subido los precios de alimentos básicos en la economía familiar, el ministro de Agricultura, Luis Planas, que no padece precisamente de ataques de laboriosidad y que es un consumado especialista en ponerse de perfil cada vez que hay un problema, no se ha dignado convocar el Observatorio, que tiene como misión seguir la evolución de los precios de los productos agrarios y alimentarios desde el campo hasta el “capacho” de los consumidores. No puede haber mayor prueba de vagancia, desidia, chucha, dejadez, desaplicación, flojedad, galbana, gandulería, haraganería, holganza, holgazanería, indolencia, ociosidad, pereza, vaguería, zanganería y poltronería por parte de Planas. Pero, de pronto, el miércoles por la tarde, después de casi 600 días con sus noches, el ministro de Agricultura se acuerda de que hay un instrumento llamado el Observatorio de la Cadena Alimentaria y convoca, deprisa y corriendo, una reunión extraordinaria del mismo para el próximo lunes. Estamos ante una nueva operación de imagen para transmitir a la opinión pública que el Gobierno hace algo con el fin de solucionar el grave problema de la inflación.

Ya aventuro el resultado práctico de este encuentro: ninguno. Eso sí, saldrá Planas por la tele anunciando a bombo y platillo que “el Gobierno está estudiando las medidas que se podrían adoptar alejado de los extremos”. Y he escrito lo de “el Gobierno” con bastante alegría, porque, en este asunto, el de la inflación y el precio de los alimentos, hay dos o tres Gobiernos, como en otros casos (ejemplo de la ley del “sí es sí”...)

Por un lado, está lo que dicen los socialistas como Planas, Montero la mayor y Calviño; por otro, lo que plantean desde Unidas Podemos, con Belarra y Montero la menor, que pasa por poner topes al precio de los alimentos básicos; finalmente, hay una tercera vía, la de Yo-Yolanda Díaz, que un día dice una cosa y, al siguiente, otra diferente. Nos encontramos, por lo tanto, ante otra batalla en el seno de este Gobierno de Pedro Sánchez. Insisto: si alguien espera medidas concretas para solucionar el problema del precio de los alimentos de esta reunión extraordinaria de Observatorio de la Cadena Alimentaria, mejor que pierda toda esperanza, porque se tratará tan solo de una excusa para “vender la burra” y para salir en la tele casi 600 días y noches después. ¡Qué bien debe haber dormido Planas este tiempo por la noche y cuánta “galbana” por el día!