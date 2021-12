La Cataluña insaciable

MIENTRAS usted se atreve con esta columna, en Barcelona están manifestándose los separatistas para que allí no se enseñe en castellano —que hablamos unos seiscientos millones de personas—, ni siquiera en el exiguo 25% decretado por los tribunales en el caso de Canet, y en contra de la Constitución, que impone el deber de conocerlo y el derecho a usarlo. Si Manuel Seco, autor de un prestigioso diccionario —“el Seco”—, no hubiera fallecido esta semana, se moriría de pena y quizás de asco. Es uno de mis “devocionarios”, como los llamó Machado. En cada palabra reseña citas literarias de la segunda mitad del XX, de escritores como Delibes, Cela, Campmany...Fue muy elogiado por el insobornable catedrático de la USAL don Ricardo Senabre. Como el de la Academia, el Corominas-Pascual, o el María Moliner, “el Seco” es imprescindible para los junta-palabras.

La manifa catalana, en tiempo de belenes, la considero un homenaje cateto a su popular caganer, ese pastorcillo agachado, con barretina, a culo pajarero, que mientras nace el símbolo de la concordia universal, “va y la caga”, como dicen en mi pueblo. Es como si se ciscara en “Paz a los hombres de buena voluntad”, defecando y ventoseando, mientras suenan villancicos, y de los labios de los visitantes brotan plegarias. Esos españoles —aunque les pese—, que solo quieren ser catalanes, son capaces de estercar cualquier símbolo o institución del Estado, al que quieran o no pertenecen.

En fin, de la sequedad y la muerte de Seco, a la frescura y vigor de nuestra lengua. Del mal olor del caganer al aire limpio y el esplendor de nuestro hermoso idioma. La noticia de la marcha de Seco, la dio el Director de la Academia, en el acto de presentación del Diccionario Digital, que fue a cargo de la “princesa de las palabras, reina de los substantivos abstractos” —como perplejidad o misericordia—, mi admirada Marí Paz Battaner. Ella no tuvo un hermano en el Tercio y otro en Regulares, sino en Caja Duero (Sebastián), y en el Rectorado de la USAL (Enrique). Ay, si doña Paz y don Federico levantaran la cabeza. La bauticé como princesa de las palabras cuando tomó posesión de su sillón académico. Hoy lo reitero porque ha pastoreado las palabras y acepciones, y nos informó de las 3.836 modificaciones de este año en el Diccionario. Entre ellas, ustedes habrán leído que se encuentran algunas que esperaban impacientes, a las mismas puertas de la Academia, como criptomoneda, ciberacoso, chuche, rebujito o cachopo. Pensando en la movilización separatista de hoy, me acojo a otro término estrenado oficialmente: estoy ojiplático, asombrado de que en el Siglo XXI, en Occidente, en España, ocurra tal desafuero (o cagada, como prefieran). Mayormente siendo de Salamanca, que según sostuvo ayer certeramente el Rector Rivero, “es el buque insignia del español”, podemos afirmar que desde Nebrija.

Otro salmantino de extraordinario talento, como Rodrigo Cortés, que dirige películas y escribe con notable originalidad, nos ofrece diariamente en ABC, desde hace años, su particular diccionario. Se llama “Verbolario”. Ayer definió la “Queja: vía preferida del astuto para ganar dinero”. Será obsesión personal, pero me recordó el insoportable y falaz victimismo catalán, que viene ¡desde Franco! El caso es trincar, sacar tajada o, como decía Jesús Esperabé, meter el cucharón en la sopera. No digamos cuando tiene agarrado por sus partes a un chantajeado facilón, al presidente del Gobierno, que es otro caganer furtivo, porque tiene cosida la barretina y los pantalones bajados. Está dispuesto a entregar a su madre —la patria—, a cachitos, con tal de seguir subido al macho. La última concesión, todos los españoles a pagar los subtítulos en catalán de las series televisivas. Empleando su propio lenguaje, nada académico, ¿qué coños necesita Sánchez para decir ¡basta ya! a los separatistas y Bildu-terroristas?