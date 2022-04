La alargada sombra de Herrera

Juan Vicente Herrera sigue teniendo influencia con el nuevo presidente del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo. No tanto como se merece Castilla y León por ser una de las comunidades que más ha aportado históricamente al PP, pero al menos ha conseguido meter en el Comité Ejecutivo al exalcalde de León, Antonio Silván. Un casadista como él podría haber salido tranquilamente del órgano directivo, ya que no consiguió retener León para los populares y Feijóo, como ha dicho en varias ocasiones, viene para ganar.

La intercesión de Herrera ha sido fundamental para que el parlamentario leonés siga teniendo un puesto reservado en el Senado. También lleva el sello “herreriano” el nombre de la exconsejera de Hacienda, Pilar del Olmo, hoy edil de Valladolid sin pena ni gloria y con más pasado que presente en el Comité Ejecutivo.

Andalucía y Galicia son las comunidades que, sobre la estructura del nuevo equipo, tienen más peso. Parece lógico que el gallego viaje a Madrid con sus más estrechos colaboradores y que se apoye fundamentalmente en las personas de su más absoluta confianza, pero llaman la atención los guiños a Juanma Moreno. Pueden obedecer a la clara sintonía que tienen o a que el “barón” andaluz es el próximo que se la juega en unas elecciones. Aunque no creo que la designación de la mano derecha de Moreno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, como número tres del PP se deba solo a la proximidad de una importante cita con las urnas. Más bien creo que confía plenamente en la experiencia y trayectoria de un hombre que comenzó como concejal y presidente de la Diputación malagueña, puestos que abandonó después de diecinueve años para convertirse en el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Juan Manuel Moreno.

No, no creo que sea fruto de la casualidad ni de que Feijóo premie a Moreno para encarar con fuerza unas elecciones que, por primera vez, se celebrarán bajo la batuta del gallego. No, el nuevo presidente del PP es previsible, no deja nada a la improvisación y, con aciertos y con errores, tiene trazada una ruta porque sabe dónde quiere llegar. Ha buscado a gente con trayectoria, no engolados y petulantes que tienen poco que ofrecer en su vida política. Lástima que en ese núcleo duro, los siete elegidos del comité de dirección que llevará las riendas del partido en su día a día, no esté ningún castellano y leonés.

Castilla y León tiene además de a Antonio Silván, a la senadora segoviana y presidenta del PP en esa provincia en el Comité Ejecutivo Nacional. Y en la Junta Directiva, que se convoca con escasa frecuencia y donde están casi todos los que son, acompañará a Del Olmo el consejero de Agricultura en funciones, Jesús Julio Carnero, un “sorayista” convencido al que el “dúo sacapuntas” formado por Casado y Egea, le intentó hacer la vida imposible, hasta el punto de amenazarle con una gestora en Valladolid al poco de ganar un congreso en unas primarias.

Jesús Julio Carnero es posiblemente, junto al presidente del PP y de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, uno de los mayores damnificados por Casado y Egea. Salamanca es una de las pocas provincias donde sigue sin celebrarse el congreso por el ruido y la división que provocaron las injerencias de Egea y Casado con la colaboración “inestimable” de un reducido grupo de desleales.

Feijóo tiene muchas heridas que sanar y evitar errores pasados. Por eso su ausencia en la toma de posesión de su barón castellano y leonés podría interpretarse por los votantes del PP como un feo incomprensible por parte del nuevo presidente popular.

Él ha dicho que llega a la dirección de Génova para unir y como es muy previsible sabrá solventar las deslealtades hacia Javier Iglesias y estará arropando al presidente Mañueco en su toma de posesión, por mucho que no le agrede ver a los de Vox.