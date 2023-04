Jueves Santo, Semana de Pasión

Llegados a este punto, nos encontramos ante lo más fuerte de la Semana de Pasión, en este jueves ya hemos alcanzado el zénit y parece que hasta el tiempo está acompañando, celebrando esos veinte años desde la Declaración de Interés Internacional. Y lo cierto es que los avances han sido muy relevantes no solo en lo que corresponde a la liturgia, armonía procesional y recogimiento de cofradías y hermandades. Salamanca ahora es referente en dura pugna con Valladolid y Zamora y entendiendo la semana de pasión con la visualidad de la meseta castellana. Desde aquí mi homenaje a quienes son responsables de todos estos avances importantes recordando los duros años 80 en los que era muy difícil alcanzar el compromiso entre cofrades dispuestos, no solo a cargar el paso o procesionar, también para compartir durante el año todas las actividades propias de entrega a los semejantes. Es importante recordar este aspecto porque durante el año cofradías, hermandades y congregaciones desarrollan un destacado calendario en el que además de la conservación del patrimonio y actos litúrgicos se desarrollan otras actividades de entrega que conforman la parte sustancial del compromiso con los demás.

Dicho esto, la segunda parte pasa por la oferta turística, los hoteles me dicen que están al cien por cien de ocupación, las terrazas repletas y también los restaurantes, muy buena noticia porque, como saben, Salamanca tiene mucho que ofrecer en estos días y los visitantes lo saben.

Una semana de cierta normalidad y de espera ante la cita electoral del próximo 28 de mayo, cambio el paso, ayer se abría el periodo pre-electoral, los partidos políticos iniciarán su particular periodo de pasión en el que escucharemos muchas promesas y propuestas, muchas con trazas de no verse cumplidas al menos en el corto o medio plazo. El gallinero está ciertamente muy revuelto ante las últimas encuestas en las que aparecen cambios destacados en el plano municipal, ya aparece Vox aunque el Partido Popular puede mejorar con un concejal más a la espera de lo que suceda finalmente con Ciudadanos y la coalición, Izquierda Unida, Podemos, Equo, Alianza Verde que aquí, sí parece que hayan alcanzado el consenso frente al desaguisado nacional de estas formaciones políticas. Y queda el largo ramillete de partidos políticos que se acaban de formar y que también entrarán en la batalla por el escaño municipal, lo van a tener difícil como en anteriores ocasiones, pero hasta el 28 de mayo no tendremos la respuesta concreta. Escucharemos a todos y trataremos de ser coherentes porque nos jugamos más de lo que parece. Salamanca se encuentra en un momento en el que todos, izquierda, centro y derecha deben remar en la misma dirección sin mirar atrás. Llega el momento en el que Salamanca debe despegar, se han puesto todos los huevos en la cesta y el elector lo debe interiorizar para que entre todos lo podamos conseguir.