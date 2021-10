Inflación, cinco veces y media

LA semana pasada titulé esta columna “inflación, inflación”; en total dos veces. Hoy repito esa palabra cinco veces y media. Porque, según el Índice de Precios al Consumo adelantado, hecho público ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste de la vida se ha elevado este mes de octubre (pendiente de los datos definitivos que saldrán en diez días) en el 5,5% por ciento. ¡Ahí es nada! Se trata del mayor aumento mensual en 29 años, que se dice pronto. El subidón se debe a la electricidad, el gas y los combustibles derivados del petróleo, sobre todo. En bastante menor medida, a los alimentos. En septiembre también se registró otro incremento, en este caso de 4 por ciento y, para rematar esta ensalada de cifras, en lo que va de año el IPC ha anotado un alza del 2,5 por ciento, cuando la previsión del Gobierno para todo 2021 era del 0,9 por ciento, que, evidentemente, se ha quedado en papel mojado, como también lo es el proyecto de Presupuestos que ha preparado para 2022.

Por cierto, ayer dijo Pedro Sánchez que va a agotar la legislatura y que esta durará hasta 2023. Supongo que esta vez esperará acertar y no como con las previsiones que su Ejecutivo hizo para la inflación de este año. Y es que las cosas en el Gobierno, perdón en los Gobiernos, están mal, pero que muy mal, aunque no creo que eso sea suficiente para que el Ejecutivo y su pacto de coalición salte por los aires, ya que el poder une mucho, por lo menos de momento. Decía lo de los Gobiernos. Y es que el actual Ejecutivo es como la Santísima Trinidad, tres en uno. Por un lado, están los miembros del PSOE manejados con mano dura por Sánchez. Luego anda Yolanda Díaz, la vicepresidenta encargada de las cuestiones laborales y, por último, el resto que viene de Podemos, con Montero, Ione, Castells y Garzón, suponiendo que a este grupo se le pueda considerar como uno. Total, una jaula de grillos. La gran pregunta que se plantea en estos momentos, vista la deriva de la situación, es ¿en qué momento soltarán amarras los unos de los otros, a medida que se acerquen las elecciones, primero las municipales y parte de las autonómicas, y luego las generales, suponiendo que estas no se adelanten? No hay que olvidar que socialistas, Yolanda Díaz y Podemos compiten en gran parte por el mismo electorado.

Y, ya que estamos con la inflación a vueltas, nos encontramos con otra cifra: 1.200. Se trata del número de asesores (un poco más) nombrados a a dedo por estos Gobiernos agrupados en una coalición. Supongo que argumentarán que es su manera más directa de contribuir a la lucha contra el paro. Lo único que cabe esperar es que ese número de asesores no se incremente al mismo ritmo que el IPC general, porque la inflación ha venido para quedarse.