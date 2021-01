Illa, menos que cero

Este no es un artículo sobre Salvador Illa. Illa no es nadie. Illa, como la novela de Bret Easton Ellis, es “menos que cero”: Illa representa la nada, la invisibilidad. Es el virus, sigiloso, dañino, letal

Illa no es nadie, no es nada, y ahí está su currículo. Menos que cero. Nunca me han gustado los pusilánimes, con gestos de no haber roto un plato en su vida. La educación no es hablar bajito ni un tuit.... La vida me ha enseñado que la gente así suele ser una frustrada. Donde esté el temperamento que se quiten los modales de curita Y que me apuñalen de frente, que para matar por la espalda ya están los “etarras”, esos demócratas.

Illa no es nadie, no es ni siquiera el enterrador que parece, pues le falta la dignidad y la conciencia del enterrador. Illa es Pedro Sánchez, Carmen Calvo, Pablo Iglesias, Fernando Simón... La España de Puerto Hurraco, al poder; la España de Tejero, al poder: ¡todos al suelo! No, al suelo no: todos en casa. Illa son sus votantes, los votantes. Nos han manipulado neuronalmente desde el parvulario y el resultado es un viaje al infierno y a la desesperanza del hoy. Los Illa son la nada, hedor con gafas, la mentira edulcorada que nos ha llevado a ser Venezuela con Tele5, en eso nos han convertido: Berlusconi, putas, comunistas y Rosalía en Lollapalooza, festival que ya no es lo que fue... Nada es lo que fue. Ocho de la tarde: todos en casa.

Illa no es nadie. No es nada. Ni Illa ni las elecciones catalanas, ni mucho menos la gogó del Llobregat (gracias Federico), el ministro Iceta. Si los tecnócratas franquistas levantaran la cabeza, morirían dos veces. Gogó Iceta ministro, así estamos. La democracia no es nada. Votan los muertos. Votan las víctimas.

Nota para la Policía: Ayer fueron vistos José Javier Rubio, Juan López y quien esto suscribe tomando el aperitivo e incluso unos gin-tonic. Se rumorea que estaban hablando e intercambiando (¡y difundiendo!) material ideológico liberal de Margaret Thatcher. Por favor, hagan algo. Al parecer también estaban fumando.