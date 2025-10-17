Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

EL ZOOM

Vecinos invisibles

Tras conocer la historia de Antonio, hemos mirado por primera vez a nuestro lado para comprobar que todo está bien

Belén Hernández

Belén Hernández

Viernes, 17 de octubre 2025, 05:00

Hace unos días, Manuel Muiños, presidente de Proyecto Hombre, advertía de que la sociedad cada vez está «más enferma del corazón». De este diagnóstico, según ... el sacerdote, nace el incremento de las patologías mentales que en algunos casos generan la destrucción masiva de los enfermos que buscan instantes de alivio en las sustancias, en el juego, en las compras compulsivas y en otro tipo de adicciones. También tienen su origen las —cada vez menos— sorprendentes noticias del hallazgo de personas muertas en sus domicilios desde hace años sin que nadie las hubiera echado en falta.

