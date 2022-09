Hoy es fiesta

Lo cierto es que no me puedo perder la ocasión en una fecha como esta, que celebramos a la patrona, la Virgen de la Vega. Ayer ya pudimos disfrutar de la ofrenda floral y esperamos celebrar unas Ferias y Fiestas en libertad después de dos años en los que las restricciones nos han privado de esta prolongación festiva del verano antes de llegar a San Mateo. Parece también que el tiempo nos puede respetar y así, de esta forma, olvidaremos otras cuestiones que nos preocupan.

Vamos a celebrar en la medida de lo posible porque el programa es apretado con los “cacharros” en el recinto ferial de La Aldehuela, la Feria de Día en la calle y el mercadillo en la Vaguada de La Palma. Son días para dejar a un lado esas preocupaciones en la medida de lo posible porque la inflación está ahí, los precios en los estantes y más aún los carburantes esperando al otoño y a los fríos en las comunidades de vecinos que miran cada día el mejor precio para llenar los tanques. Y es que el anuncio de bajada del IVA al 5% me temo que no será suficiente. Insisto en que se deben tomar más medidas porque, de otra forma, pasaremos frío.

En fin, no vamos a enturbiar más el día festivo, pero un presidente que cambia cheques por votos no es el mejor camino para solucionar una crisis que está a las puertas, para muchos ciudadanos está ya en casa y por tanto debemos estar atentos en un momento en el que también los datos del paro no están acompañando.

El sector servicios ha rebajado la oferta de trabajo, de los sueldos se le echa la culpa al empresariado y quienes deben poner los medios, por el momento, que yo sepa, no lo hacen. Por desgracia la guerra en Ucrania va a continuar, las restricciones de gas van a permanecer como arma de guerra y esto nos lleva a que la inflación se va a mantener. La pregunta ahora es: ¿podremos aguantar por mucho tiempo esta situación? No lo sabemos, nadie tiene varita mágica, pero lo que sí podemos hacer es llamar la atención sobre lo que parece evidente para muchos, para otros es solo política, solo acopio de votos, solo pelea dialéctica entre políticos. Lo cierto es que nos debemos hacer oír antes de llegar a situaciones imposibles.

No sé si debemos esperar, no se trata de poner la venda antes de la herida, se trata de quitar la venda de nuestros ojos y exigir soluciones, las que sean posibles claro, porque la situación general es la que creo que todos conocemos.

Por tanto, creo que debemos olvidar los colores políticos para acometer esta empresa que afecta a todos, ya veremos en qué van quedando las negociaciones de convenios colectivos, ya veremos si la covid vuelve en otoño con más fuerza, ya veremos cuántas familias llegan a fin de mes de forma solvente. Mientras tanto nos damos un respiro y celebramos a nuestra patrona, la Virgen de la Vega. Ojalá nos ayude.