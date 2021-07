¿SIRVEN para algo las Conferencias de Presidentes? Ese es el gran interrogante que se me plantea hoy ante la magna reunión que tendrá lugar en Salamanca, justo al lado de la estatua de ese personaje ilustre como fue, y sigue siendo, Francisco de Vitoria. De entrada, cabe decir que siempre es bueno que los máximos responsables de gobernar España se vean las caras, hablen y mantengan el contacto personal. Sin embargo, visto lo que ha sucedido en las últimas reuniones de este tipo que se han celebrado, se me manifiestan muchas dudas sobre su utilidad. Estas dudas más que razonables se agrandan si se comprueba lo que ha pasado con la no gobernanza, especialmente en lo que respecta a la gestión de la pandemia durante el último año y medio. Pero es que los interrogantes sobre su utilidad se agravan todavía más si se tiene en cuenta lo acaecido en estas últimas jornadas, con Pedro Sánchez “comprando” la asistencia de algunos presidentes autonómicos a esta Conferencia. En resumidas cuentas, que uno termina siendo bastante escéptico sobre su utilidad.

Según el orden del día de la reunión, sobre la mesa estará la gestión de la pandemia en medio de esta nueva oleada, de la que el Gobierno central se ha desentendido, como ya lo hizo durante las anteriores, salvo en el caso de la primera. También se hablará, como no, de dinero y del criterio de reparto de la “pasta” que llegue del Fondo de Reconstrucción de la UE. Lo primero será comprobar lo que dice Pedro Sánchez y lo que responden los presidentes autonómicos.

Merecerá la pena prestar atención a los planteamientos de Isabel Díaz Ayuso, que tiene tomada la medida a Sánchez, después de las “dádivas” con las que se ha prodigado el inquilino de La Moncloa. No me extrañaría que la lideresa madrileña, que ha estado durante los últimos días por tierras de Castilla y León, pasando unas jornadas de asueto, proporcione algún titular “sabrosón”, o unos cuantos, además de una serie de mandobles.

Mientras tanto, y a la espera de lo que suceda en la Conferencia de Presidentes de hoy, no quiero desaprovechar la ocasión para rendir un homenaje a ese dominico ilustre llamado Francisco de Vitoria. Supongo que todos los asistentes a la reunión sabrán quién fue, aunque tampoco me extrañaría que alguno lo ignorase. Gran pensador, no solo en lo que respecta al Derecho Internacional o de gentes, sino también en lo relativo a los aspectos morales de la economía. Casi cinco siglos después de su muerte su obra sigue de rabiosa actualidad, a pesar del paso del tiempo. Termino con un deseo: ¡Ojalá, aunque solo sea por la cercanía de hoy, se pegue algo de Francisco de Vitoria a los presidentes!