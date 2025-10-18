Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

AL LORO

Los molestos autónomos

Que se ve que es mejor asfixiarles con impuestos y exigencias «sacaperras». En lugar de ayudarles, se les machaca y castiga

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Sábado, 18 de octubre 2025, 06:00

Se ve que ahora está mejor visto ser un «perroflauta» o un «cazasubvenciones» de manual que un autónomo. Por lo que sea. Y no se ... entiende la persecución. Y el autónomo se cansa, cierra y se va y el «perroflauta» no trabaja y el «cazasubvenciones», menos. Y así nos va, y lo peor es que así nos irá.

