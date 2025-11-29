Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La madre de Koldo

Hay una manta de la que puede tirar con Ábalos, que lo sabe todo, y unas debilidades. Lo de menos son los ronquidos

Susana Magdaleno

Sábado, 29 de noviembre 2025, 06:00

Ya no importa que la Carlota «se enrolle que te cagas» o que la Ariatna esté «perfecta». Ni siquiera cómo sea «la colombiana nueva». A ... Soto del Real no llevan el catálogo de prostitutas o, al menos, no en la mochilita de Koldo. En prisión parece que están más los dos, Ábalos y Koldo, en ver si tiran o no de la manta, y en quién de los dos se anima antes. Que, de un tiempo a esta parte, se ve que con Pedro Sánchez ya no es igual, y ahora la cosa está en ver si se acabó el amor o estamos solo con dolor de cabeza. Y cuentan que en prisión se hacen grandes las debilidades.

