Junts con huevos y algo de carne

Cataluña marca la agenda del Gobierno y de España. Influye hasta con el tema de los psicólogos o en la cesta de la compra, que vaya

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Sábado, 25 de octubre 2025, 06:00

Miriam Nogueras, y en general Junts, le han tomado la medida a Pedro Sánchez. Será que les cree capaces de todo y al resto, como ... que no. Será por cómo amenaza ella en el Congreso, que lo borda, y su acierto al elegir la frase. Ese «quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar más, señor Sánchez, de la hora del cambio». Y escuchado por el pinganillo. Que se sienta que aquí manda Junts. Y es esa forma de decirla. La de política que fue activista en la campaña en la que miles de conductores se saltaron peajes en protesta por tener que pagar. Junts no paga, cobra, y por eso sostiene a un Gobierno y a España. Ese país que ya dijo Miriam Nogueras que veía como «un estercolero putrefacto» y como «nido de corruptos analfabetos y fascistas».

