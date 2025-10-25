Junts con huevos y algo de carne

Miriam Nogueras, y en general Junts, le han tomado la medida a Pedro Sánchez. Será que les cree capaces de todo y al resto, como ... que no. Será por cómo amenaza ella en el Congreso, que lo borda, y su acierto al elegir la frase. Ese «quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar más, señor Sánchez, de la hora del cambio». Y escuchado por el pinganillo. Que se sienta que aquí manda Junts. Y es esa forma de decirla. La de política que fue activista en la campaña en la que miles de conductores se saltaron peajes en protesta por tener que pagar. Junts no paga, cobra, y por eso sostiene a un Gobierno y a España. Ese país que ya dijo Miriam Nogueras que veía como «un estercolero putrefacto» y como «nido de corruptos analfabetos y fascistas».

Pues Junts gobierna España y Sánchez se pliega una vez más por mantener el sillón. Ahora está por ver qué le ha prometido a Alemania a cambio de que acepte negociar la oficialidad del catalán. Y está por ver si esto le basta a Junts, ahora presionado por sus alcaldes por el ascenso de Aliança Catalana. Quiere beneficiarse de la Ley de la Amnistía y llevar la demanda lingüística al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea.

De Cataluña tira por una parte Junts y, por la otra, el propio Gobierno, porque allí gobierna Illa, «uno de los nuestros». En Cataluña, Junts carga contra el PSOE por la gestión, por ejemplo, de la dermatosis o enfermedad de la piel del vacuno. Cuántos se preguntan en Castilla y León qué hubiera pasado si los focos, en lugar de estar allí, estuvieran en otra comunidad. Y viene el recuerdo de cómo el ministro Planas aplicó sin aviso un «155» a Castilla y León, con el que le quitó, en una orden sin precedentes, las competencias de sanidad animal a la Junta. Pero era Castilla y León y quien gobernaba Agricultura era entonces Vox. En Cataluña gobierna Illa, y las vacunas han llegado tarde porque el Gobierno de España no tenía previsión pese a que en Francia, que no está nada lejos de Cataluña, había focos desde junio.

Ahora, con una enfermedad muy contagiosa y que por protocolo obliga a sacrificar todo el ganado de la explotación afectada, el Ministerio se ha puesto de perfil, con el beneplácito de los consejeros del PP, que apenas han rechistado. Ha dejado que cada comunidad tome las medidas que considere necesario y, ahora, quien necesite vender o comprar ganado tiene que adentrarse en la normativa de cada comunidad. Lo que es un lío. Lo que es un riesgo. Lo que abre el camino a la competencia desleal, con unas normas aquí y otra allá. Y con el mercado de la carne en el aire y cómo afectará al ganadero y al consumidor. En un momento, de poco ganado.

A Cataluña hay que agradecerle que haya abierto el camino de los psicológicos. Hace ahora un año el Parlamento Europeo enmudeció con la intervención de la eurodiputada Maria Walsh, que alertó sobre la salud mental de agricultores y ganaderos. Si a un ganadero le obligan a sacrificar todo su ganado por una enfermedad que, en muchos casos, le llega porque le llega, lo mínimo es apoyo psicológico. Si, además, el origen es el cambio climático, como dice el ministro, pues con más motivo. Y el ganadero ve cómo de la noche a la mañana le matan todo su ganado. Y le ocurre igual con la gripe aviar, o en determinados casos, como ahora en Cabrales, con la tuberculosis bovina. Y estamos en un momento en el que el ganadero se aburre y se va porque para qué. Y los huevos volverán a subir de precio, porque hay menos gallinas, y con el queso no se sabe qué pasará. Pero tampoco existe una revisión de protocolos ni una inversión suficiente en investigación. Que no basta decir que es el cambio climático cuando un año es la lengua azul, al siguiente se suma la EHE, ahora, la dermatosis y siempre, la tuberculosis. Junts marca la agenda y Junts ya dijo que «ninguna agencia española está por encima de los agricultores y ganaderos catalanes». Hasta la cesta de la compra la tenemos ahora mismo en manos de Junts.