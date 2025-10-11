Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Corina, Ábalos y Trump

De las «azules» se pasó a ver si Pedro Sánchez felicitaba a Corina por el Nobel. Tenía que haberle dado hasta las gracias

Susana Magdaleno

Sábado, 11 de octubre 2025, 06:00

Estábamos en España tan entretenidos con esto de Ábalos y Koldo. Nueva temporada pero no gratis, que nos está costando una pasta. Era la comidilla. ... Y el gran debate intelectual lo monopolizaban el «polvo blanco» y las «azules», en si eran o no. En el bar estaban en que sí, que claro. También por lo que dijo Ábalos luego, lo de que había dejado el pabellón muy alto. Y salió lo de la 1 y que cómo no le regalaba también otra pulsera a la 2 y a la 3 que, total, no era más que pedirle dinero a Koldo. Y salió también lo de las orgías y que cómo pudo no enterarse Pilar Alegría. Estábamos centrados en que ese hombre que decía esas machistadas había sido el ministro más importante de España y el que manejaba el partido socialista. Y llegábamos a lo de siempre, a que Torrente a su lado era feminista. Y luego a la crítica, que vaya con la ministra de Igualdad, que no habla. Y vaya con Yolanda Díaz, que muy de mujeres, pero de algunas. Y el Gobierno más transparente y feminista de la historia, que no se entera. Y los socialistas de aquí, que miran para otro lado. Y ya estábamos en la cantinela de siempre, en la de en qué manos estamos y en el menos mal que nos queda Portugal, cuando se anunció el Nobel a Corina. Todos mudos. «¿A quién?» Y se abrió otro debate. El de los felices, el de los resentidos y el de los desaparecidos.

