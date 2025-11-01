Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

AL LORO

460 y el padre de Lamine

El Gobierno quitará lavadoras a los migrantes y les pondrá pilas para que laven la ropa y no pierdan la costumbre. Y luego, Hustle Hard

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Sábado, 1 de noviembre 2025, 05:00

Comenta

En un arrebato de sensibilidad, el Gobierno se ha puesto en la piel del inmigrante y ha planificado un centro en Salamanca en torno al ... inquilino futuro. Habrá estudiado de una forma exhaustiva el país mayoritario de procedencia, dice que Mali. También las edades de los que llegan, más jóvenes que antes. Y ha comprobado que cada vez vienen un mayor número sin familia o amigos ya en España. Total, que necesitan casa y, ante un problema, la solución. Entonces, el Gobierno ha retomado de urgencia la construcción del centro de inmigrantes en Salamanca, en Puente Ladrillo, o eso ha dicho. A la Junta de Castilla y León, no se lo contó, y al Ayuntamiento, tampoco. Y si se enfadan, problema de ellos.

