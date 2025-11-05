Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Triaje

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 05:30

Recuerdo haber recorrido la Gran Vía en taxi, durante la pandemia, camino al aeropuerto. Nunca lució más tenebrosa la piedra de Villamayor. Ni un alma ... por la calle en la ciudad aterida de miedo. Encerrados todos por unos decretos inconstitucionales, que suspendieron nuestros derechos ciudadanos básicos. Recibiendo noticias de fallecidos entre los conocidos y rezando por la llegada de la vacuna. Cuando se escriba la historia de la pandemia se mencionarán las cifras de muertos, claro está, y la ilegalidad de la gestión, establecida ya por los tribunales. Y sospecho que la pandemia será también recordada por la crueldad con la que tratamos a nuestros ancianos, que caían como moscas tras las puertas de residencias sin asistencia y en centros médicos en los que se les negaban los cuidados intensivos a causa de su edad, mientras sus hijos y nietos aplaudían en los balcones.

