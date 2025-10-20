Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Señor alcalde

El alcalde de pueblo es el último bastión de la política vocacional, el único ya que llega más por compromiso que por cálculo

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:32

Es el mayor reconocimiento posible, en las calles que te han visto crecer. La mayor muestra de aprecio y de confianza que pueden expresar tus ... paisanos hacia tu persona, se resume en estas dos palabras: señor alcalde. Y esto es así desde que se celebraron en España las primeras elecciones municipales, el 3 de abril de 1979, un hito en la consolidación de la democracia, apenas unos meses después de la aprobación de la Constitución. Era la tercera convocatoria electoral en menos de un año y supuso la instalación del sufragio universal en los ayuntamientos, un terreno político arriesgado, poco agradecido y peliagudo en su dificultad. Porque desde La Moncloa se miente y sale gratis, se malversa a mansalva sin que aparentemente nadie se percate ni asuma responsabilidades, se perpetra desde la lejanía de todo y de todos. Pero en los pueblos, en las distancias cortas, nos conocemos bien; no hay secreto médico, profesional, ni bancario que valga; y la política se practica en un cuerpo a cuerpo entrelazado con una tupida red de pequeños acontecimientos personales y familiares imposible de desbrozar. A las municipales se presentan los candidatos a pecho descubierto. Las banderas de los partidos no sólo no ayudan demasiado, sino que a menudo estrangulan. Y una vez en el Ayuntamiento, en esta España vacía nuestra, se convierten en gestores de la escasez, en agotadora cruzada contra el deterioro y el abandono, sin más armas a veces que la ilusión por mantener en pie una realidad por la que nadie más daría ni un duro. Por eso deseo rendir desde aquí un homenaje a nuestros alcaldes, a todos ellos, suscitado tras conocer gracias a La Gaceta que algunos de ellos están recibiendo amenazas, incluso de muerte, y que hay casos en los que la presión lleva al extremo de dejar el cargo para el que han sido elegidos por el pueblo soberano. ¡Qué vergüenza!

