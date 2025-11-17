Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Desde Salamanca la grande

Pretendo que Roma, a orillas del Tíber, se sienta igualmente halagada por su proyección a mayor escala de tesoros testimoniales del arte y de la Historia

Rosalía Sánchez

Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:50

Por más que nos parezca novedoso, en el arte de la política está prácticamente todo ya inventado y lo que sufrimos con insospechada resignación o ... percibimos como prodigiosas ramificaciones de un nuevo genio maquiavélico no son sino torpes remedios de historia ya escrita. Esta es la idea que se ha ido cincelando en mi pensamiento estos días de atrás, recorriendo la ciudad eterna, a la que por cierto estoy decidida a rebautizar. Si a Salamanca la llaman «Roma la chica» y se asume el apodo como piropo, por su semejanza a menor escala con la ciudad de las siete colinas, bien puedo yo tomarme la libertad de continuar el hilo de ese discurso y, en justa reciprocidad, llamar a Roma «Salamanca la grande». Y pretender con ello que Roma, a orillas del Tíber, se sienta igualmente halagada por su proyección a mayor escala de tesoros testimoniales del arte y de la Historia, como los que nosotros disfrutamos como cotidianos a orillas del Tormes.

lagacetadesalamanca Desde Salamanca la grande