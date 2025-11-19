Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Menos PAC

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 05:50

Tiene toda la razón César Lumbreras, al decir que la PAC ha dejado de ser la vaca sagrada de la política europea. El nuevo planteamiento ... flotaba ya en el aire, durante la negociación del último presupuesto plurianual, y se basaba en la necesidad de reorientar los esfuerzos presupuestarios a una economía del siglo XXI, centrada en la digitalización, en la que Europa está quedando muy rezagada respecto a Estados Unidos y a China, en perjuicio de las subvenciones agrícolas. Pero desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, ese nuevo planteamiento es ya un imperativo para la mayoría de los europeos, que perciben la Defensa como el sector prioritario para las inversiones, y pone de acuerdo a los dos pesos pesados, Francia y Alemania, en torno a los que se construyen los consensos. Así que sí, la agricultura y la ganadería subvencionadas han dejado de suscitar acuerdo y hay que contar con recortes. Mis muy apreciados agricultores pueden organizar protestas y manifestaciones que yo apoyaré sin reservas, porque entiendo mejor que nadie la importancia de sus reivindicaciones y el ninguneo sistemático al que son sometidos por este gobierno. Pero han de saber que una estrategia inteligente pasa esta vez por una ineludible reformulación de las demandas.

