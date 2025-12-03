Libro de instrucciones

A principios de septiembre de 2023, se confirmó el primer caso de peste porcina africana en Suecia. Recuerdo el gesto de preocupación de Erika Chenais, ... del Instituto Nacional de Veterinaria (SVA), al confirmar el primer caso en Fagersta, a 150 kilómetros de Estocolmo. Hoy, sin embargo, sonríe satisfecha por el éxito en la erradicación de la enfermedad en tiempo récord. Si le preguntas como lo hicieron, no duda y responde del tirón: «los expertos con los que contábamos, los fluidos canales de cooperación entre las autoridades de diferentes territorios y la ayuda de las asociaciones de cazadores y del ejército».

Fueron los militares los encargados de asegurar y controlar un área de cuarentena de unos 1.000 km², alrededor de la que levantaron una valla para evitar el movimiento de los jabalíes. El ejército proporcionó vehículos y personal para trasladar cadáveres de animales y garantizar la bioseguridad en las operaciones. La presencia de militares impone y, en el control de accesos a la zona de cuarentena, evitó sin duda de forma más eficaz los movimientos ilegales de animales y de los productos derivados.

La Agencia Sueca de Protección Medioambiental (SAF) pidió también ayuda a los cazadores, los que mejor conocían las ubicaciones y costumbre de los grupos de jabalíes en cada zona y que organizaron partidas de avistamiento e informaron de los hallazgos. Los veterinarios pudieron así identificar más rápidamente grupos enfermos y ordenar su caza. La actividad de los cazadores fue asesorada para cumplir con condiciones estrictas. «Limpia ropa, zapatos y equipo antes y después de salir al campo. La sangre y las heces de los jabalíes son contagiosas. Primero, limpia mecánicamente con un cepillo y agua para eliminar toda la suciedad y sangre visibles, y luego guarda tu ropa y equipo en un lugar aireado a temperatura ambiente durante al menos una semana antes de volver a usarlos», se les recomendó, un protocolo aplicable también a los perros. Se les prohibió el contacto con explotaciones porcinas hasta al menos dos días después de la caza de jabalíes.

También se establecieron disposiciones adicionales en la gestión de residuos para mantener a los animales alejados de restos y basuras, como la retirada de los contenedores que no garantizaban el aislamiento y la obligación de gestionar la separación de basuras en espacios cerrados. Se informó a la población que incluso pequeñas cantidades de comida sobrante pueden atraer a diferentes tipos de animales enfermos y hambrientos.

Y así es como lograron vencer a la enfermedad. Sirve de libro de instrucciones. Nada que no podamos hacer nosotros. Ahora están ya en lo siguiente. El SVA ha recibido ahora una asignación de 8,4 millones de la Agencia Sueca de Protección Ambiental para estudiar la gestión de futuros brotes de jabalíes y establecer a partir de esta experiencia, medidas de prevención.