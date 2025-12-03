Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Libro de instrucciones

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:50

A principios de septiembre de 2023, se confirmó el primer caso de peste porcina africana en Suecia. Recuerdo el gesto de preocupación de Erika Chenais, ... del Instituto Nacional de Veterinaria (SVA), al confirmar el primer caso en Fagersta, a 150 kilómetros de Estocolmo. Hoy, sin embargo, sonríe satisfecha por el éxito en la erradicación de la enfermedad en tiempo récord. Si le preguntas como lo hicieron, no duda y responde del tirón: «los expertos con los que contábamos, los fluidos canales de cooperación entre las autoridades de diferentes territorios y la ayuda de las asociaciones de cazadores y del ejército».

