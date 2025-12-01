Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Frugalismo

Nuestros padres no hablaban de independencia financiera ni de «early retirement», sino de no deber nada a nadie y de que los hijos pudieran estudiar

Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:09

Comenta

Seguramente como respuesta de insatisfacción hacia el capitalismo de consumo, está muy de moda el estoicismo. Surge con la fuerza de una nueva religión efervescente, ... disfrazado de mindset, de neodogma para CEOs y atletas de élite, traducido a pie de currito como el desapego por lo material y aceptación del propio destino. Y promete a cambio la paz mental. De entrada, cualquier moda que lleve a los chavales a leer a Marco Aurelio me parece ya positiva. Si además los despega del culto a las marcas y de la falsa creencia de que el dinero es estrictamente necesario para hacerse respetar o para divertirse, bendito sea el estoicismo, aunque dudo seriamente que sea capaz de llenar una vida.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «En Salamanca no hay un solo día en el que nos libremos de decirle a un hombre que tiene un cáncer»
  2. 2 Gran movilización hasta la calle Pérez Oliva por la caída de una persona en su vivienda
  3. 3 Nuevo hecho lamentable en la base: puñetazos en la cabeza, agarrones de cuello y aficionados que se enzarzan con jugadores
  4. 4 Noviembre negro en la carretera: una fallecida y múltiples heridos
  5. 5 Dos vecinos de Pizarrales trasladados al Hospital por mareos tras una posible intoxicación en su vivienda
  6. 6 LA GACETA de Salamanca nombra directora a la periodista Susana Magdaleno
  7. 7 «Basta ya»: los autónomos tiñen de rojo Salamanca para exigir unas condiciones dignas
  8. 8 Sin Presupuestos, se frena la ayuda de 300 euros para autónomos
  9. 9 La Junta propone la convocatoria de 4.384 plazas para opositores
  10. 10 El nuevo destino de Marco Pérez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Frugalismo