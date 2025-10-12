Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

CHURRAS Y MERINAS

Los sobes de las sobrinas

El «Luis sé fuerte» de Rajoy se convierte en «José Luis, Koldo, Santos, Aldama, sed fuertes»

Román Álvarez

Román Álvarez

Domingo, 12 de octubre 2025, 05:30

Comenta

Más vale que sobre que no que falte, nos recuerda sabiamente el viejo refrán, aunque no siempre los refranes sean sabios o sus sentencias puedan ... asumirse como verdades incuestionables. Por ejemplo, «al que madruga, Dios le ayuda», pero «no por mucho madrugar amanece más temprano». ¿En qué quedamos? ¿Es bueno madrugar o no? A lo que yo iba es al «sobre» como objeto, vocablo muy popular esta última semana a raíz de la aparición de unos sobres con membrete del PSOE conteniendo billetaje en su interior y presuntamente destinados a compensar «descuadres» contables, bien sea entre sus destinatarios o en el seno de las entretelas del partido, que en eso no vamos a entrar mientras no haya pronunciamientos judiciales. Los recipiendarios de tales aguinaldos son, según se dice, los sospechosos habituales, es decir, los de siempre desde que los Ábalos, los Koldos y demás colateralidades asomaron la gaita en los juzgados.

